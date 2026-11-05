TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI CANLI İZLE: Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS-Freiburg muhtemel 11'ler!
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Alman temsilcisi Freiburg'u konuk ediyor. Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İlk iki karşılaşmasını kazanarak 6 puan toplayan Trabzonspor, taraftarı önünde üçüncü galibiyetini almak istiyor. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Trabzonspor-Freiburg maçı canlı izle ekranını öğrenmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS-Freiburg muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2026-2027 sezonunda üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Almanya temsilcisi Freiburg'u sahasında ağırlıyor. Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio'yu 4-2, sahasında ise Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 6 puanla yoluna kayıpsız devam ediyor. Freiburg ise ilk iki karşılaşmasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Maç öncesinde bordo-mavili ekipte sakat ve cezalı futbolcuların bulunması dikkat çekerken futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte TS-Freiburg muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…
TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Trabzonspor-Freiburg maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.
TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇINDA KİMLER EKSİK?
Trabzonspor'da Freiburg karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı oyuncular bulunuyor. Bordo-mavililerde kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral mücadelede forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan da Freiburg karşısında görev alamayacak.
Bordo-mavililer, eksik oyuncularına rağmen Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR-FREIBURG MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Onana, Pina (Melih), Samet, Cenk, Mustafa, Mendy, Bouchouari, Salah, Ozan, Saviol, Onuachu.
Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic.
TRABZONSPOR’UN KONFERANS LİGİ'NDEKİ SON DURUMU
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde geride kalan iki haftada iki galibiyet elde ederek 6 puan topladı. Bordo-mavililer, Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İkinci haftada ise İskoçya temsilcisi Hearts'ı sahasında 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti.
Trabzonspor, Freiburg karşısında kazanması halinde puanını 9'a çıkaracak ve lig aşamasındaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılmış olacak.
FREIBURG'UN KONFERANS LİGİ'NDEKİ SON DURUMU
Almanya temsilcisi Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nin ilk iki haftasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. İlk karşılaşmasında Jablonec'i 3-2 mağlup eden Freiburg, ikinci haftada Monaco deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
İki maçta 3 puan toplayan Alman ekibi, Trabzonspor karşısında ikinci galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.