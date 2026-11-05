Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI CANLI İZLE: Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS-Freiburg muhtemel 11'ler!

        TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI CANLI İZLE: Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS-Freiburg muhtemel 11'ler!

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Alman temsilcisi Freiburg'u konuk ediyor. Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İlk iki karşılaşmasını kazanarak 6 puan toplayan Trabzonspor, taraftarı önünde üçüncü galibiyetini almak istiyor. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Trabzonspor-Freiburg maçı canlı izle ekranını öğrenmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS-Freiburg muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 15:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2026-2027 sezonunda üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Almanya temsilcisi Freiburg'u sahasında ağırlıyor. Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio'yu 4-2, sahasında ise Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 6 puanla yoluna kayıpsız devam ediyor. Freiburg ise ilk iki karşılaşmasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Maç öncesinde bordo-mavili ekipte sakat ve cezalı futbolcuların bulunması dikkat çekerken futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte TS-Freiburg muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…

        2

        TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor-Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak.

        Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

        3

        TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Trabzonspor-Freiburg maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.

        4

        TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇINDA KİMLER EKSİK?

        Trabzonspor'da Freiburg karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı oyuncular bulunuyor. Bordo-mavililerde kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral mücadelede forma giyemeyecek.

        Sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan da Freiburg karşısında görev alamayacak.

        Bordo-mavililer, eksik oyuncularına rağmen Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        5

        TRABZONSPOR-FREIBURG MUHTEMEL 11'LERİ

        Trabzonspor: Onana, Pina (Melih), Samet, Cenk, Mustafa, Mendy, Bouchouari, Salah, Ozan, Saviol, Onuachu.

        Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic.

        6

        TRABZONSPOR’UN KONFERANS LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde geride kalan iki haftada iki galibiyet elde ederek 6 puan topladı. Bordo-mavililer, Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İkinci haftada ise İskoçya temsilcisi Hearts'ı sahasında 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti.

        Trabzonspor, Freiburg karşısında kazanması halinde puanını 9'a çıkaracak ve lig aşamasındaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılmış olacak.

        7

        FREIBURG'UN KONFERANS LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

        Almanya temsilcisi Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nin ilk iki haftasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. İlk karşılaşmasında Jablonec'i 3-2 mağlup eden Freiburg, ikinci haftada Monaco deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

        İki maçta 3 puan toplayan Alman ekibi, Trabzonspor karşısında ikinci galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

        8

        ÖNERİLEN VİDEO

        Turist midibüsü devrildi! Ağır yaralılar var

        Aksaray'da turistleri taşıyan midibüs, devrildi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır, 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.(DHA)

        #trabzonspor
        #freiburg
        #uefa konferans ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 5 kişinin cesedi bulundu!
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 5 kişinin cesedi bulundu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Gabriel Sara için geliyorlar
        Gabriel Sara için geliyorlar
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı
        Ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı
        İflasın üstüne boşanma geldi
        İflasın üstüne boşanma geldi
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?