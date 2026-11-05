TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI CANLI İZLE: Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS-Freiburg muhtemel 11'ler!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2026-2027 sezonunda üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Almanya temsilcisi Freiburg'u sahasında ağırlıyor. Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio'yu 4-2, sahasında ise Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 6 puanla yoluna kayıpsız devam ediyor. Freiburg ise ilk iki karşılaşmasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Maç öncesinde bordo-mavili ekipte sakat ve cezalı futbolcuların bulunması dikkat çekerken futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte TS-Freiburg muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…