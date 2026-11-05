Trabzonspor Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında sahasında Freiburg ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, KuPS Kuopio ve Hearts karşısında aldığı galibiyetlerin ardından Avrupa'da puanını 6'ya yükseltti. Peki, Trabzonspor Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Konferans Ligi Trabzonspor-Freiburg maç saati, TS maçı TRT 1 izle ekranı...