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        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Trabzonspor Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Trabzonspor, Almanya temsilcisi Freiburg'u sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. İlk iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 6 puan toplayan bordo-mavililer, taraftarı önünde kazanarak üçte üç yapmak istiyor. Peki, Trabzonspor-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Konferans Ligi Trabzonspor-Freiburg maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 22:43 Güncelleme:
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        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında sahasında Freiburg ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, KuPS Kuopio ve Hearts karşısında aldığı galibiyetlerin ardından Avrupa'da puanını 6'ya yükseltti. Peki, Trabzonspor Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Konferans Ligi Trabzonspor-Freiburg maç saati, TS maçı TRT 1 izle ekranı...

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        TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor-Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

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        TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Trabzonspor-Freiburg UEFA Konferans Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI CANLI İZLE! TRT 1 CANLI YAYIN EKRANI

        Trabzonspor-Freiburg maçını internet üzerinden canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı izle ekranına ulaşabilecek.

        Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.

        - TRT 1 canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı

        - Tabii canlı izle: Tabii resmî internet sitesi

        TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 6 puan topladı.

        Bordo-mavililerin Avrupa'daki ilk iki maçının sonuçları şöyle:

        - KuPS Kuopio 2-4 Trabzonspor

        - Trabzonspor 2-0 Hearts

        Freiburg karşısında galibiyet alınması halinde Trabzonspor puanını 9'a yükseltecek ve lig aşamasında üst sıralardaki yerini güçlendirecek.

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        MUHTEMEL 11'LER:

        Trabzonspor: Onana, Pina(Melih), Samet, Cenk, Mustafa, Mendy, Bouchouari, Salah, Ozan, Saviol, Onuachu.

        Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic.

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