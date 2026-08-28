TRABZONSPOR’UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi rakipleri kimler, ilk maç ne zaman oynanacak?
UEFA Konferans Ligi kura çekimi tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun lig aşaması kurası, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekildi. Böylece kura çekimine 4. torbadan katılım sağlayan Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Peki, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi rakipleri kimler, ilk maç ne zaman oynanacak? İşte 2025-2026 sezonu lig aşamasında Trabzonspor'un rakipleri ve UEFA Konferans Ligi maç takvimi…
UEFA Konferans Ligi kura çekimi sona erdi. Böylece 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu. Monako'da gerçekleştirilen kuraya 4. torbadan giren Trabzonspor’un rakipleri de netleşti. Kura sonrası bordo-mavili temsilcimizin rakipleri ve maç tarihleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi rakipleri kimler, ilk maç ne zaman oynanacak? İşte Trabzonspor’un rakipleri ve UEFA Konferans Ligi maç takvimi…
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
UEFA Konferans Ligi kura çekimi, 28 Ağustos 2026 Cuma bugün gerçekleştirildi.
Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da çekilen kura ile 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu.
Temsilcimiz Trabzonspor kura çekimine dördüncü torbadan katıldı.
TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ’NDEKİ RAKİPLERİ KİMLER?
Kura sonrası Trabzonspor’un Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu. Bordo-mavililerin rakipleri şöyle;
Freiburg (Almanya) (Ev)
Kızılyıldız (Sırbistan) (Deplasman)
KuPS Kuopio (Finlandiya) (Deplasman)
Hearts (İskoçya) (Ev)
Jablonec (Çekya) (Ev)
CSKA Sofya (Bulgaristan) (Deplasman)
İLK MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Konferans Ligi’nde altı haftadan oluşan lig aşaması, 15 Ekim 2026 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve 17 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.
Lig aşamasında her takım 3'ü iç sahada ve 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 farklı takımla maç yapacak. Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan kulüpler son 16 turuna yükselecek. 9. ile 24. sırada yer alan kulüpler, eleme turu Play-Off turuna katılacak. Puan tablosunda son 12 sıradaki takımlar ise elenecek.
2026-2027 SEZONU UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ
1. Hafta: 15 Ekim 2026
2. Hafta: 22 Ekim 2026
3. Hafta: 5 Kasım 2026
4. Hafta: 26 Kasım 2026
5. Hafta: 10 Aralık 2026
6. Hafta: 17 Aralık 2026
Eleme Turu:
Play-Off'lar: 18 ve 25 Şubat 2027
Son 16: 11 ve 18 Mart 2027
Çeyrek Finaller: 8 ve 15 Nisan 2027
Yarı Finaller: 29 Nisan ve 6 Mayıs 2027
Final: 2 Haziran 2027 (İstanbul-Beşiktaş Park)
FİKSTÜR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
UEFA Konferans Ligi fikstürü, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü UEFA tarafından duyurulacak.