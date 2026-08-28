TRABZONSPOR’UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU! Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi rakipleri kimler, ilk maç ne zaman oynanacak?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi sona erdi. Böylece 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu. Monako'da gerçekleştirilen kuraya 4. torbadan giren Trabzonspor’un rakipleri de netleşti. Kura sonrası bordo-mavili temsilcimizin rakipleri ve maç tarihleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi rakipleri kimler, ilk maç ne zaman oynanacak? İşte Trabzonspor’un rakipleri ve UEFA Konferans Ligi maç takvimi…