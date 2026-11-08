TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2026-2027: Ankara-Kars seferleri ne zaman başlıyor, biletler kaç TL?
Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2026-2027 kış sezonu için açıklandı. Ankara-Kars arasında sefer yapacak Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkarken aralık, ocak ve sömestr dönemi için belirlenen ücretler de belli oldu. Peki, Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, nasıl alınır ve seferler ne zaman başlayacak? İşte, 2026-2027 Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları…
Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a uzanan kış yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı. Yeni sezonda tren, Ankara-Kars yönündeki ilk yolculuğuna 21 Aralık 2026'da çıkacak. Kars-Ankara dönüş seferi ise 23 Aralık'ta yapılacak. Yolculuk planı yapanların merak ettiği bilet ücretleri ve satış kanalları da belli oldu. İşte, Ankara-Kars Doğu Ekspresi sefer saatleri ve bilet fiyat tarifesi…
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet fiyatları seyahat edilecek döneme göre farklılık gösteriyor. İki kişinin konaklayabildiği kompartımanların oda ücretleri aralık ayında 15 bin TL, ocak ayının sonlarında 18 bin TL olarak belirlendi. Sömestr tatilinde ise iki kişilik kompartıman fiyatı 20 bin TL'ye yükseliyor.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ankara-Kars hattında 2026-2027 kış sezonunun ilk seferi 21 Aralık 2026'da Ankara'dan Kars'a gerçekleştirilecek. Kars'tan Ankara'ya dönüş yolculuğunun başlangıç tarihi ise 23 Aralık 2026 olacak.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NASIL ALINIR?
TCDD Taşımacılık A.Ş., Turistik Doğu Ekspresi biletlerinin yüzde 40'ını doğrudan yolcuların satışına ayıracak. Bu biletler TCDD'nin mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
Biletlerin kalan yüzde 60'ı ise TÜRSAB onaylı seyahat acenteleri aracılığıyla satışa sunulacak. Acenteler üzerinden bilet almak isteyen yolcuların ilgili firmalarla iletişime geçmesi gerekiyor.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ İLE NORMAL DOĞU EKSPRESİ ARASINDAKİ FARK NE?
Turistik Doğu Ekspresi, normal Doğu Ekspresi'nden farklı bir seyahat deneyimi sunuyor. Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, iki trenin güzergah ve seyahat özelliklerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti.