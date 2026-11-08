TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2026-2027: Ankara-Kars seferleri ne zaman başlıyor, biletler kaç TL?

Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a uzanan kış yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı. Yeni sezonda tren, Ankara-Kars yönündeki ilk yolculuğuna 21 Aralık 2026'da çıkacak. Kars-Ankara dönüş seferi ise 23 Aralık'ta yapılacak. Yolculuk planı yapanların merak ettiği bilet ücretleri ve satış kanalları da belli oldu. İşte, Ankara-Kars Doğu Ekspresi sefer saatleri ve bilet fiyat tarifesi…