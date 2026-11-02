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        Haberler Bilgi Türkiye'nin haritası değişebilir! İl olmaya aday 19 ilçe arasında bakın hangi ilçeler var

        Türkiye'nin haritası değişebilir! İl olmaya aday 19 ilçe arasında bakın hangi ilçeler var

        Türkiye'de il sayısının 100'e çıkarılması önerisi gündemdeki yerini korurken, il olma hayali kuran ilçeler de merak konusu oldu. Ankara'dan Polatlı'nın, İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Lüleburgaz'ın da aralarında bulunduğu 19 ilçe açıklandı. Listede turizm merkezleri de var, yıllardır il olmayı bekleyen yerleşim yerleri de...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 14:52 Güncelleme:
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        1

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 il, 1000 ilçe" önerisi, Türkiye'nin idari haritasının değişip değişmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İl olma kriterlerinin açıklanmasının ardından gözler aday ilçelere çevrilirken 19 ilçelik liste dikkat çekti. Türkiye'nin 7 bölgesinden ilçelerin yer aldığı listede Akdeniz Bölgesi öne çıkarken, İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Lüleburgaz ve Ankara'nın Polatlı ilçesi de bulunuyor. Peki, il olması beklenen ilçeler hangileri?

        2

        İl olma ihtimali konuşulan ilçeler arasında İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Lüleburgaz da bulunuyor. Kırklareli'ne bağlı ilçe, listenin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Turizm denince akla gelen Alanya ve Fethiye'nin de listede yer alması dikkat çekti.

        3

        Listeye başkent Ankara'dan giren ilçe Polatlı oldu. Bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Ereğli isimli iki ilçenin aynı listede bulunması. Konya Ereğli ve Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi de il olmaya aday gösterilen yerler arasında sıralandı.

        4

        Paylaşılan listede Türkiye'nin farklı bölgelerinden 19 ilçe bulunuyor. İşte il olma beklentisiyle gündeme gelen o ilçeler:

        • Polatlı – Ankara
        • Ereğli – Konya
        • Ünye – Ordu
        • Vezirköprü – Samsun
        • Erciş – Van
        • Doğubayazıt – Ağrı
        • Ahlat – Bitlis
        • Ergani – Diyarbakır
        • Midyat – Mardin
        • Siverek – Şanlıurfa
        • Elbistan – Kahramanmaraş
        • Kozan – Adana
        • Alanya – Antalya
        • Tarsus – Mersin
        • Fethiye – Muğla
        • Akhisar – Manisa
        • Bandırma – Balıkesir
        • Lüleburgaz – Kırklareli
        • Karadeniz Ereğli – Zonguldak
        5

        Devlet Bahçeli, "100 il, 1000 ilçe" önerisini gündeme getirirken nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durum, stratejik konum ve kamu hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar gibi ölçütlere dikkat çekmişti.

        MHP lideri herhangi bir ilçe ismi açıklamamış, değerlendirmelerin ilgili devlet kurumlarının objektif kriterleri doğrultusunda yapılması gerektiğini belirtmişti. Nihai karar için ise TBMM'yi işaret etmişti.

        *Paylaşılan 19 ilçelik liste resmî olarak açıklanmış bir aday listesi veya il olma kararı değil. İl statüsü kazanılması için yasal düzenleme ve TBMM kararı gerekiyor.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 il, 1000 ilçe" önerisi, Türkiye'nin idari haritasının değişip değişmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İl olma kriterlerinin açıklanmasının ardından gözler aday ilçelere çevrilirken, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in paylaştığı 19 ilçelik liste dikkat çekti. Türkiye'nin 7 bölgesinden ilçelerin yer aldığı listede Akdeniz Bölgesi öne çıkarken, İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Lüleburgaz ve Ankara'nın Polatlı ilçesi de bulunuyor. Peki, il olması beklenen ilçeler hangileri?

        İSTANBUL'A YAKIN LÜLEBURGAZ DA LİSTEDE!

        İl olma ihtimali konuşulan ilçeler arasında İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Lüleburgaz da bulunuyor. Kırklareli'ne bağlı ilçe, listenin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Turizm denince akla gelen Alanya ve Fethiye'nin de listede yer alması dikkat çekti.

        ANKARA'DAN POLATLI, İKİ FARKLI EREĞLİ!

        Listeye başkent Ankara'dan giren ilçe Polatlı oldu. Bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Ereğli isimli iki ilçenin aynı listede bulunması. Konya Ereğli ve Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi de il olmaya aday gösterilen yerler arasında sıralandı.

        İL OLMAYA ADAY GÖSTERİLEN 19 İLÇE

        Paylaşılan listede Türkiye'nin farklı bölgelerinden 19 ilçe bulunuyor. İşte il olma beklentisiyle gündeme gelen o ilçeler:

        • Polatlı – Ankara
        • Ereğli – Konya
        • Ünye – Ordu
        • Vezirköprü – Samsun
        • Erciş – Van
        • Doğubeyazıt – Ağrı
        • Ahlat – Bitlis
        • Ergani – Diyarbakır
        • Midyat – Mardin
        • Siverek – Şanlıurfa
        • Elbistan – Kahramanmaraş
        • Kozan – Adana
        • Alanya – Antalya
        • Tarsus – Mersin
        • Fethiye – Muğla
        • Akhisar – Manisa
        • Bandırma – Balıkesir
        • Lüleburgaz – Kırklareli
        • Karadeniz Ereğli – Zonguldak

        BAHÇELİ İL OLMAK İÇİN HANGİ KRİTERLERİ SIRALAMIŞTI?

        Devlet Bahçeli, "100 il, 1000 ilçe" önerisini gündeme getirirken nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durum, stratejik konum ve kamu hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar gibi ölçütlere dikkat çekmişti.

        MHP lideri herhangi bir ilçe ismi açıklamamış, değerlendirmelerin ilgili devlet kurumlarının objektif kriterleri doğrultusunda yapılması gerektiğini belirtmişti. Nihai karar için ise TBMM'yi işaret etmişti.

        *Paylaşılan 19 ilçelik liste resmi olarak açıklanmış bir aday listesi veya il olma kararı değil. İl statüsü kazanılması için yasal düzenleme ve TBMM kararı gerekiyor.

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        #İl
        #ilçe
        #liste
        #devlet bahçeli
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