TUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI! 2026 TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercihleri nereden ve nasıl yapılır? ÖSYM TUS ek yerleştirme tercih ekranı
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem ek yerleştirme sürecine ilişkin beklenen duyuru ÖSYM tarafından yayımlandı. İlk yerleştirme döneminin ardından boş kalan kontenjanlara başvurmak isteyen adaylar için ek tercih takvimi gündeme geldi. Tıpta uzmanlık eğitimine devam etmeyi hedefleyen binlerce hekim, başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağını, tercih işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini ve ek yerleştirme ekranına nereden ulaşılacağını araştırmaya başladı. Adaylar, tercihlerini belirlenen süre içerisinde ÖSYM AİS üzerinden tamamlayabilecek. Peki, 2026 TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercihleri ne zaman başlayacak, son gün hangi tarih? TUS ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte 2026 TUS ek yerleştirme tarihleri, başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ve ÖSYM ek tercih ekranı...
Tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların yakından takip ettiği 2026-TUS 2. Dönem ek yerleştirme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ek yerleştirme tercihlerine ilişkin resmi duyurusunu yayımlayarak başvuru takvimini adayların erişimine açtı. İlk yerleştirmelerde istediği sonuca ulaşamayan ve yeniden tercih yapma hakkı bulunan adaylar, boş kontenjanları değerlendirmek için başvuru koşullarını ve tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2026 TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercihleri başladı mı, ne zaman sona erecek? TUS ek tercihleri nasıl yapılır, başvuru ekranına nereden ulaşılır? İşte 2026 TUS ek yerleştirme takvimi, tercih işlemleri ve ÖSYM başvuru ekranına ilişkin ayrıntılar...
TUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI!
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 20-26 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 20 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin adresinden elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 26 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Ek yerleştirme işleminde, 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2026-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
2026-TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercihleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, **https://ais.osym.gov.tr** adresine T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yaparak tercih ekranına ulaşabiliyor. Sistemde yer alan ek yerleştirme kontenjanlarını inceleyen adaylar, tercih etmek istedikleri uzmanlık programlarını belirleyerek işlemlerini elektronik ortamda tamamlayabiliyor.
2026-TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercih işlemleri, 20 Kasım 2026 saat 10.00'da başlayıp 26 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek.
TUS EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?
2026-TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercih işlemleri, 20 Kasım 2026 saat 10.00'da başlayıp 26 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek. Ek yerleştirme tercih ücreti 170 TL olarak belirlendi. Adayların tercihlerini tamamladıktan sonra bu ücreti ÖSYM'nin Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yatırmaları gerekiyor. Ücretini belirtilen süre içinde ödemeyen adayların tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacak.