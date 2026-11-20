TUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 20-26 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 20 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin adresinden elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 26 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2026-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2026-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."