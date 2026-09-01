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        Haberler Bilgi TUZLU KAHVE OYUNCULARI, KONUSU VE DİZİ KARAKTERLERİ: Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve konusu nedir, oyuncuları kimler?

        TUZLU KAHVE OYUNCULARI, KONUSU VE DİZİ KARAKTERLERİ: Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, 1 Eylül Salı akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Bu sebeple Tuzlu Kahve oyuncuları ve konusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk televizyon, sinema ve tiyatrosunun usta isimlerini aynı projede buluşturan dizinin hikayesi, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Peki Tuzlu Kahve konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadroya sahip olan Tuzlu Kahve oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Her Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor. Peki Tuzlu Kahve konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…

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        TUZLU KAHVE DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

        Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, yayın hayatına başlıyor.

        Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Poll Films imzalı dizi, 1 Eylül Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

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        TUZLU KAHVE DİZİSİ KONUSU

        Senaryosunu Aslı Zengin, Ece Yosmaoğlu ve Banu Zengin Tak’ın birlikte kaleme aldığı Tuzlu Kahve dizisi, aşkın sadece iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve hayatın dayattığı beklentiler arasında da sınandığı; romantik komedi ile aile dramasını iç içe geçiren sıcak, eğlenceli ve duygusal bir hikâye anlatmaktadır.

        Dizi, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkansız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

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        İşte romantik komedi ile aile dramasını harmanlayan dizinin hikayesi;

        İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin torunu olan Derin, hayatını belirli bir plana göre yaşamaya çalışan, evlenip yuva kurmayı en büyük hedefi haline getirmiş genç bir kadındır. Ancak uzun süredir devam eden ilişkisine rağmen bir türlü gerçekleşmeyen düğün hazırlıkları ve ailesinin bitmek bilmeyen beklentileri, onu her geçen gün daha fazla baskı altına almaktadır.

        Diğer tarafta ise yıllardır yurt dışında yaşayan Mehmet, ailevi sebeplerle Türkiye’ye döner. Başarılı, kendi ayakları üzerinde duran ve hayatını alıştığı düzende sürdürmek isteyen Mehmet’in dönüşü, ailesi için yeni umutların başlangıcı olur. Özellikle annesi, oğlunun artık ülkesine, ailesine ve kuracağı yeni hayata bağlanmasını istemektedir. Bunun için oğluna bir gelin adayı bile bulmuştur.

        Tam bu dönemde Mehmet’in kardeşi Murat’ın evlilik hazırlıkları, Derin’in hayatında hiç beklemediği kapıları aralar. Murat’ın nişanlısı ve ailesiyle, Derin arasında geçmişe dayanan gerilimler, iki ailenin yollarını kesiştirirken, yıllardır gizli kalmış duyguların ve hesapların da yeniden gündeme gelmesine neden olur.

        Bambaşka dünyalara ait gibi görünen Mehmet ve Derin’in yolları, ailelerin beklentileri, geçmişten gelen yükler, sırlar, yanlış anlaşılmalar ve sürpriz karşılaşmalar eşliğinde kesişmeye başlar.

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        TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

        Nebahat Çehre - Feryal İpekli

        Eda Ece - Derin Kutaygil

        Buğra Gülsoy - Mehmet Aydınoğlu

        Binnur Kaya - Hatun Aydınoğlu

        Şevval Sam - Candan Aydınoğlu

        Yasemin Ergene - Elit İpekli

        Ceren Moray - Aybüke

        Enis Arikan - Taylan Kutaygil

        Sarp Apak - Murat Aydınoğlu

        Hatice Aslan - Nermin Destan

        Nergis Kumbasar - Tiraje Kutaygil

        Melis Fis - İpek Aydınoğlu

        İrem Kahyaoğlu - Meryem

        Nazli Tosunoğlu - Şengül

        Nazli Senem Ünal - Melodi

        Elit Andaç Çam - Beste

        Şeyla Halis - İrma

        Gökçe Özyol - Adem

        Ve Cengiz Bozkurt - Ünver İpekli

        Ve Nevra Serezli - Sitare Kutaygil

        Ve Settar Tanriöğen - Osman

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        TUZLU KAHVE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Tuzlu Kahve dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Dizi, Beykoz’da bulunan Eski Kundura Fabrikası gibi dizi ve film platolarında çekiliyor.

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