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        Haberler Bilgi ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026-2027: Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi gün?

        ÜÇ AYLAR BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026-2027: Diyanet ile Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk kandil hangi gün?

        Kasım ayının başlamasıyla birlikte İslam dünyasında manevi açıdan büyük önem taşıyan Üç Aylar için geri sayım yeniden gündeme geldi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu mübarek dönemi ibadet ve dualarla geçirmek isteyen vatandaşlar, dini günler takvimine yöneldi. Recep ayının başlangıcı ile Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takviminde yer alan tarihler, Üç Aylar öncesinde araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 Üç Aylar ne zaman başlayacak, Recep ayına hangi gün girilecek? Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ne zaman idrak edilecek? İşte Üç Aylar başlangıç tarihi ve 2026 dini günler takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 23:02 Güncelleme:
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        1

        Yılın son aylarına yaklaşılırken Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar döneminin başlangıç tarihi araştırılmaya başlandı. İslam aleminde ibadetlerin yoğunlaştığı, dua ve manevi hazırlıkların ön plana çıktığı bu özel döneme ilişkin takvim, Kasım ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimini inceleyen vatandaşlar, Üç Ayların hangi gün başlayacağını ve kandil gecelerinin ne zaman idrak edileceğini öğrenmek istiyor. Peki, 2026 yılında Üç Aylar hangi tarihte başlayacak? Recep ayının ilk günü ne zaman, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri hangi günlere denk geliyor? İşte 2026 Üç Aylar takvimi, kandil tarihleri ve merak edilen detaylar...

        2

        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan Üç Aylar dönemi 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak.

        3

        ŞABAN AYI VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

        Ramazan ayının habercisi kabul edilen Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. Berat Kandili ise 21 Şubat 2027 Pazar gecesi dualarla eda edilecek.

        4

        RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

        5

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram arifesi ise 8 Mart Pazartesi gününe denk gelecek.

        - Arife günü: 8 Mart 2027 Pazartesi

        - Bayramın 1. günü: 9 Mart 2027 Salı

        - Bayramın 2. günü: 10 Mart 2027 Çarşamba

        - Bayramın 3. günü: 11 Mart 2027 Perşembe

        6

        DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026-2027

        Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayı 1. Gün): 10 Aralık 2026 Perşembe

        Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi

        Miraç Kandili: 5 Ocak 2027 Salı

        Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

        Berat Kandili: 21 Şubat 2027 Pazar

        Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

        Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma

        Ramazan Bayramı 1. Gün 9 Mart 2027 Salı

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