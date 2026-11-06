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        Haberler Bilgi Spor UEFA ülke puanı sıralaması 6 Kasım 2026! Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada, puanı kaç?

        UEFA ülke puanı sıralaması 6 Kasım 2026! Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada, puanı kaç?

        Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının aldığı sonuçlar UEFA ülke puanı sıralamasını yeniden gündeme taşıdı. Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Fenerbahçe de İngiliz devi Liverpool'u 3-2 mağlup ederek ülke puanına önemli bir katkı sağladı. İki temsilcimizin zaferiyle Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye, Avrupa sıralamasında 9. basamaktaki yerini korurken gözler şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor'un oynayacağı karşılaşmalara çevrildi. Beşiktaş, İskoçya deplasmanında Celtic ile karşılaşırken Trabzonspor sahasında Alman temsilcisi Freiburg'u ağırlayacak. Peki, Türkiye'yi UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı, kaç puanı var? İşte 6 Kasım 2026 güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 01:01 Güncelleme:
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        Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki temsilcileri, ülke puanı yarışında kritik bir haftaya giriyor. 4 Kasım Çarşamba günü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı maçlar sonrasında Türkiye'nin ülke puanı güncellendi. Bugün Beşiktaş'ın Celtic, Trabzonspor'un ise Freiburg karşısında alacağı sonuçlar ülke puanı hesabına doğrudan yansıyacak. Peki, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte UEFA ülke puanı tablosunda son durum...

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        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

        4 Kasım 2026 tarihinde oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı 53.075'e yükseldi.

        Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0, Fenerbahçe'nin ise Liverpool'u 3-2 mağlup etmesiyle Türkiye iki önemli galibiyet elde etti.

        Türkiye, 53.075 puanla Avrupa sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Sekizinci sıradaki Hollanda ile aradaki fark ise 2.320 puan.

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        5 KASIM 2026 GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        Avrupa kupalarında oynanan karşılaşmaların ardından güncellenen ülke puanı sıralamasında ilk 12 ülkenin durumu şöyle:

        Sıra Ülke Puan

        1 İngiltere 106.685

        2 İtalya 91.017

        3 İspanya 86.118

        4 Almanya 84.259

        5 Fransa 71.439

        6 Portekiz 67.750

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        7 Belçika 62.450

        8 Hollanda 55.395

        9 Türkiye 53.075

        10 Yunanistan 46.612

        11 Çekya 45.725

        12 Polonya 45.725

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        UEFA ÜLKE PUANI HESAPLAMA

        UEFA hesaplama sistemine göre lig aşamasındaki galibiyet 2 puan, beraberlik ise 1 puan kazandırıyor. Türkiye'nin sezona başlayan 5 takımı üzerinden yapılan bölme işlemi sonucunda:

        - galibiyet: +0,400 puan

        - beraberlik: +0,200 puan

        -mağlubiyet: 0 puan

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