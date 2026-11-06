Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki temsilcileri, ülke puanı yarışında kritik bir haftaya giriyor. 4 Kasım Çarşamba günü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı maçlar sonrasında Türkiye'nin ülke puanı güncellendi. Bugün Beşiktaş'ın Celtic, Trabzonspor'un ise Freiburg karşısında alacağı sonuçlar ülke puanı hesabına doğrudan yansıyacak. Peki, Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte UEFA ülke puanı tablosunda son durum...