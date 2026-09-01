Uğur getirsin diye kayalara sıkıştırdılar! 10 binden fazlası tek tek söküldü

BOZUK PARALAR KAYAYA NE YAPIYORDU?

Bir jeoloji raporu, madeni paraların kayadan çıkarılmasını önermişti; metalin bazaltı hem fiziksel hem de kimyasal olarak etkileme ihtimali vardı. Zamanla korozyona uğrayan paralar, koyu renkli taşın üzerinde iz bırakıyordu. Kayanın bazı bölümlerinde pas rengi lekelenme aşağı doğru yayılmış, bu alanlar çevredeki doğal bazalttan belirgin biçimde ayrılmıştı.

National Trust'ın doğa iletişimi görevlisi Dr Cliff Henry'ye göre sorun yalnızca görüntüyle sınırlı değildi. Korozyona uğrayıp genleşen paralar, sıkıştıkları yarığın kenarlarına ve üstteki sütunlara basınç uygulayabiliyordu. Ziyaretçiler madeni parayı zorla iterken doğal çatlakları genişletme riski taşıyordu. Kimi zaman parayı daha derine çakmak için başka bir taşı çekiç gibi kullanmaları riski büyütüyordu. Tekrarlanan bu baskının kırılgan kenarları zamanla zayıflattığı, küçük parçaların kopmasına yol açabildiği belirtiliyor.