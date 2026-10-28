Van ve Muğla’da deprem! 28 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?
Son dakika depremler listesi, her gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanıyor. AFAD son dakika deprem verilerine göre Van'da 2.2 ve Muğla'da 2.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte 28 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri her gün listeliyor. Depremin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü verileri 28 Ekim Çarşamba günü için yayımlandı. AFAD verilerine göre Van ve Muğla’da deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 28 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…
VAN VE MUĞLA’DA DEPREM!
AFAD verilerine göre saat 05:15’te Muğla Datça’da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana gelirken saat 06:35’te Van Saray ise 2.2 büyüklüğüyle sarsıldı.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.10.28 07:28:23 38.2223 36.3857 2.9 -.- 2.0 -.- ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.28 07:15:58 36.9928 28.3003 7.9 -.- 2.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2026.10.28 07:09:04 36.3585 34.2107 4.3 -.- 2.0 -.- NARLIKUYU-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2026.10.28 07:02:29 39.1658 28.2427 8.8 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.28 06:55:24 38.3882 38.8393 7.7 -.- 1.8 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2026.10.28 06:35:02 38.5878 44.2575 24.8 -.- 2.5 -.- BEYARSLAN-SARAY (VAN) İlksel
2026.10.28 06:27:50 40.7740 27.4515 4.6 -.- 1.1 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2026.10.28 05:27:31 38.4778 37.2850 12.3 -.- 1.3 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.28 05:16:00 36.4157 26.4415 100.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.28 05:00:38 38.3943 37.8268 15.6 -.- 1.2 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.10.28 04:47:30 39.2383 29.0102 11.0 -.- 0.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.28 04:35:43 39.9680 39.7135 8.4 -.- 2.1 -.- CAMUR-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2026.10.28 04:33:43 39.9423 39.7150 9.3 -.- 1.9 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2026.10.28 04:17:46 39.9548 39.6772 16.5 -.- 2.0 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2026.10.28 03:54:31 40.8223 26.6207 16.8 -.- 2.3 -.- SIGILLI-KESAN (EDIRNE) İlksel
2026.10.28 03:45:39 37.7887 36.0628 5.0 -.- 2.0 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2026.10.28 02:39:56 39.4490 23.4222 12.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.10.28 01:58:37 38.7945 37.4880 2.8 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.10.28 01:39:01 39.2358 28.9860 10.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.28 01:28:43 36.5597 25.7190 5.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.28 01:27:22 40.6883 28.8537 8.8 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.10.28 01:24:09 40.6595 27.4057 19.1 -.- 0.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.10.28 01:13:14 37.9997 38.1365 7.8 -.- 1.1 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.10.28 01:12:05 39.1990 27.8555 5.0 -.- 1.4 -.- KINIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.10.28 00:57:04 38.2058 37.9713 14.1 -.- 1.4 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.10.28 00:56:21 37.9393 28.7282 12.2 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026.10.28 00:40:43 38.0712 37.3042 5.0 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.28 00:17:04 38.8977 27.7895 5.4 -.- 1.6 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ