Van ve Muğla’da deprem! 28 Ekim 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile en son nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri her gün listeliyor. Depremin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü verileri 28 Ekim Çarşamba günü için yayımlandı. AFAD verilerine göre Van ve Muğla’da deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 28 Ekim 2026 son dakika deprem haberleri…