VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 VGM ortaöğrenim ve lisans bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?
2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM burs başvurularının sona ermesiyle birlikte öğrenciler sonuçların duyurulacağı tarihi araştırmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 6-20 Ekim tarihlerinde alınan ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının ardından, üniversite öğrencilerine yönelik yükseköğrenim burs başvuruları da 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce öğrenci, burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için yapılacak resmi açıklamayı bekliyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte VGM burs başvuru sonucu sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...
Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yürüttüğü burs başvuru süreci tamamlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 6-20 Ekim, üniversite öğrencilerinin ise 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yaptığı başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı güne çevrildi. Eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak isteyen binlerce öğrenci, değerlendirmelerin ne zaman tamamlanacağını ve burs hakkı kazananların hangi tarihte duyurulacağını merak ediyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte burs sonuçlarının açıklanmasına ilişkin son bilgiler...
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin ortaöğrenim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.
Geçmiş yıllardaki duyuru takvimi göz önünde bulundurulduğunda, VGM burs sonuçlarının KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından Kasım ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Üniversite öğrencilerinin başvuru sonuçları ise KYK burs değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
VGM burs sonuçlarının ilan edileceği kesin tarih henüz açıklanmazken, resmi duyurunun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılması bekleniyor.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burs sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler, başvuru durumlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
Sonuç sorgulama sayfasında adayların T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini ilgili alanlara yazması gerekecek. Bilgilerin eksiksiz girilmesiyle birlikte burs başvurusunun değerlendirme sonucu görüntülenebilecek.
2026-2027 VGM BURSU KAÇ TL, KAÇ AY ÖDENECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine verilecek aylık burs miktarını 4 bin TL olarak belirledi. Yükseköğrenim bursundan yararlanmaya hak kazanan öğrencilere ekim ayından mayıs ayına kadar toplam 8 ay boyunca ödeme yapılacak.
Burs ödemeleri, öğrencinin eğitim aldığı ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerin, kendilerine ait banka hesap bilgilerini ve gerekli evrakları ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmesi gerekecek.