VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 VGM ortaöğrenim ve lisans bursu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yürüttüğü burs başvuru süreci tamamlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 6-20 Ekim, üniversite öğrencilerinin ise 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yaptığı başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı güne çevrildi. Eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak isteyen binlerce öğrenci, değerlendirmelerin ne zaman tamamlanacağını ve burs hakkı kazananların hangi tarihte duyurulacağını merak ediyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte burs sonuçlarının açıklanmasına ilişkin son bilgiler...