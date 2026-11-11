VGM BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI vgm.gov.tr: 2026-2027 VGM bursu başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları duyuruldu. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan eğitim desteği için başvuru yapan adaylar, değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Sonuçların erişime açılmasıyla öğrenciler, başvuru durumlarını VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmeye başladı. Burs hakkı elde eden öğrenciler ödeme sürecine ilişkin detayları araştırırken, sonuç sorgulama işleminin nasıl yapılacağı da gündemdeki yerini aldı. Peki, 2026-2027 VGM burs sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı için yürüttüğü burs başvurularında beklenen açıklama geldi ve sonuçlar erişime açıldı. Eğitim hayatını sürdüren ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik maddi destek programına başvuran adaylar, artık değerlendirme sonucunu öğrenebiliyor. Burs desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler belli olurken, başvuru sürecine katılan binlerce kişi sonuçlarını sorgulamak için VGM'nin resmi internet adresine yöneldi. Burs almaya hak kazananları ve başvuru durumunu merak edenleri ilgilendiren sorgulama işleminin ayrıntıları da araştırılıyor. Peki, 2026-2027 VGM burs sonuçlarına nasıl ulaşılır? İşte sonuçların görüntülenebileceği ekran...
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaokul ve lise öğrencilerinin 6-20 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği burs başvurularına yönelik incelemeler sonuçlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları, 11 Kasım 2026 tarihi itibarıyla sorgulanmak üzere erişime açıldı.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burs sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler, başvuru durumlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor.
Sonuç sorgulama sayfasına ulaşan adayların T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini ilgili alanlara yazması gerekecek. Bilgilerin eksiksiz girilmesiyle birlikte burs başvurusunun değerlendirme sonucu görüntülenebilecek.
2026-2027 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilere sağlanacak burs ve eğitim yardımı tutarlarını belirledi. Buna göre ortaöğrenim öğrencilerine aylık 1.750 TL eğitim desteği verilirken, yükseköğrenim öğrencilerine ise her ay 4.000 TL burs ödemesi yapılacak.
VGM BURSU NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burslar, öğrencilerin öğrenim gördüğü ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla ödeniyor. Ödemeler, burs almaya hak kazanan öğrencilerin gerekli belgeleri ve banka hesap bilgilerini ilgili müdürlüğe iletmesinin ardından gerçekleştiriliyor.
VGM bursları her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Ancak 2026-2027 dönemi için ilk ödemenin yapılacağı kesin tarih henüz netleşmiş değil. İlk ödemenin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından geçmiş aylara ait tutarları da kapsayacak şekilde yapılması bekleniyor.