VGM BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI vgm.gov.tr: 2026-2027 VGM bursu başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

VGM BURSU NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burslar, öğrencilerin öğrenim gördüğü ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla ödeniyor. Ödemeler, burs almaya hak kazanan öğrencilerin gerekli belgeleri ve banka hesap bilgilerini ilgili müdürlüğe iletmesinin ardından gerçekleştiriliyor.

VGM bursları her ayın 10'una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Ancak 2026-2027 dönemi için ilk ödemenin yapılacağı kesin tarih henüz netleşmiş değil. İlk ödemenin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından geçmiş aylara ait tutarları da kapsayacak şekilde yapılması bekleniyor.