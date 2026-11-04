4 KASIM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

İstanbul'da 4 Kasım Çarşamba günü için açıklanmış bir il geneli okul tatili kararı bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir resmi karar duyurulmadığı sürece ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin yapılması bekleniyor.

Tatil kararı yalnızca hava tahminlerine göre değil, öğrencilerin güvenliği ve ulaşım koşulları değerlendirilerek ilgili mülki idare amirlikleri tarafından alınabiliyor. İstanbul Valiliği'nin olası açıklamaları bu nedenle belirleyici olacak.