Bugün okullar tatil mi? 4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?
İstanbul'da 4 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, beklenen kuvvetli sağanak yağışın ardından gündeme geldi. AKOM'un yaptığı uyarıda kentte yağışların çarşamba sabahından itibaren yeniden etkisini artıracağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise 12-14 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilmesine ilişkin İstanbul Valiliği'nden gelecek okul son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, 'Bugün okullar tatil mi? 4 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul var mı, yok mu?' İşte 4 Kasım okulların durumu...
4 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da okula gidecek öğrenciler, yağış ve soğuk hava nedeniyle tatil ihtimalini araştırıyor. AKOM'un uyarısına göre kentte gün boyunca aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Kısa süreli yoğun yağışların su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Peki, İstanbul Valiliği 4 Kasım için okulları tatil etti mi? İşte bugün İstanbul'da eğitim öğretimin devam edip etmeyeceğine ilişkin merak edilenler.
BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği tarafından 4 Kasım Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut durumda İstanbul'daki resmi ve özel okullarda eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda sürmesi bekleniyor.
Valilik tarafından yeni bir karar alınması halinde açıklamanın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor. Öğrencilerin ve velilerin özellikle sabah saatlerinde yapılabilecek yeni duyuruları takip etmesi önem taşıyor.
4 KASIM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?
İstanbul'da 4 Kasım Çarşamba günü için açıklanmış bir il geneli okul tatili kararı bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir resmi karar duyurulmadığı sürece ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin yapılması bekleniyor.
Tatil kararı yalnızca hava tahminlerine göre değil, öğrencilerin güvenliği ve ulaşım koşulları değerlendirilerek ilgili mülki idare amirlikleri tarafından alınabiliyor. İstanbul Valiliği'nin olası açıklamaları bu nedenle belirleyici olacak.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 3 ve 4 Kasım tarihlerinde kentte etkili olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu. Açıklamaya göre 3 Kasım Salı akşamı kuvvetlenmesi beklenen sağanak yağış, gece saatlerinde hafifledikten sonra 4 Kasım Çarşamba sabahından itibaren yeniden etkisini artıracak.
Çarşamba günü kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanakların görülmesi bekleniyor. AKOM'un değerlendirmesinde metrekareye 15 ila 35 kilogram yağış düşebileceği tahminine yer verildi. Kuvvetli yağışların yollarda göllenme, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da son günlerde 18-20 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü belirgin şekilde azalması bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre sıcaklıklar 12-14 derece aralığına kadar gerileyerek mevsim normallerinin altına düşecek.
Yağışla birlikte hissedilecek sıcaklık düşüşü ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, öğrencilerin okula gidiş saatlerinde dikkatli olmasını gerektiriyor. Özellikle sabah saatlerinde yola çıkacakların hava koşullarını takip etmesi öneriliyor.