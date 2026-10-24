YARIN SATIŞTA! BİM 25-27-28 Ekim aktüel kataloğunda neler var? Akrilik Kalem, Pul Delgeç, Kamp Termosu, Olta Takımı, Dikey Isıtıcı geliyor...

BİM'in 25 Ekim 2026 Pazar gününe özel hazırladığı aktüel ürün kataloğu yarın satışa çıkıyor. Bu haftanın fırsat ürünleri arasında özellikle hobi malzemeleri, sanat gereçleri ve balıkçılık ekipmanları öne çıkıyor. Şövale ve tuval seti, çift uçlu çift renkli akrilik kalem, hobi pens seti, koli bandı, hobi olta takımı, olta sehpası ve olta makarası gibi birçok ürün mağaza raflarında yerini alacak. Ekim ayının son günlerine yaklaşılırken 27, 28 ve 30 Ekim tarihlerine ait yeni kataloglar da merak ediliyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak, fiyatlar ne kadar olacak? İşte 25 Ekim Pazar günü başlayacak fırsatlar ve 27-30 Ekim BİM aktüel kataloglarının ürün listeleri…