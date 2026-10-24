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        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! BİM 25-27-28 Ekim aktüel kataloğunda neler var? Akrilik Kalem, Pul Delgeç, Kamp Termosu, Olta Takımı, Dikey Isıtıcı geliyor...

        YARIN SATIŞTA! BİM 25-27-28 Ekim aktüel kataloğunda neler var? Akrilik Kalem, Pul Delgeç, Kamp Termosu, Olta Takımı, Dikey Isıtıcı geliyor...

        BİM'in Ekim ayının son haftasına özel hazırladığı aktüel ürün katalogları alışveriş tutkunlarının gündemine geldi. 25 Ekim Pazar günü raflara çıkacak indirimli ürünlerin ardından 27, 28 ve 30 Ekim tarihlerinde de birbirinden farklı seçenekler müşterilerle buluşacak. Özellikle 30 Ekim Cuma kataloğunda mutfak gereçlerinden ev tekstiline, giyim ürünlerinden günlük ihtiyaçlara kadar pek çok ürün dikkat çekiyor. Karnıyarık tenceresi, kapaklı yuvarlak Borcam, porselen kahve fincan takımı, dolma kapağı, çift kişilik battaniye, tam fermuarlı polar, masa örtüsü, ayak paspası ve mont gibi ürünler satışa sunulacak. Peki, BİM'e bu hafta neler geliyor, hangi ürünler raflarda yerini alacak? İşte 27, 28 ve 30 Ekim 2026 BİM aktüel kataloglarında bulunan ürünler ve merak edilen fiyat listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 17:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        BİM'in 25 Ekim 2026 Pazar gününe özel hazırladığı aktüel ürün kataloğu yarın satışa çıkıyor. Bu haftanın fırsat ürünleri arasında özellikle hobi malzemeleri, sanat gereçleri ve balıkçılık ekipmanları öne çıkıyor. Şövale ve tuval seti, çift uçlu çift renkli akrilik kalem, hobi pens seti, koli bandı, hobi olta takımı, olta sehpası ve olta makarası gibi birçok ürün mağaza raflarında yerini alacak. Ekim ayının son günlerine yaklaşılırken 27, 28 ve 30 Ekim tarihlerine ait yeni kataloglar da merak ediliyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak, fiyatlar ne kadar olacak? İşte 25 Ekim Pazar günü başlayacak fırsatlar ve 27-30 Ekim BİM aktüel kataloglarının ürün listeleri…

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        BİM 25 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı 3.190 TL

        Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.590 TL

        Fanlı Isıtıcı 749 TL

        Fanlı Konvektör Isıtıcı 2.250 TL

        Dikey Isıtıcı 2.190 TL

        Mini Quartz Isıtıcı 749 TL

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        TCL 55 İnç QLED Google TV 27.500 TL

        Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV 28.500 TL

        Dijitsu 32 İnç HD Google TV 7.900 TL

        Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık 1.290 TL

        Işıldak 30 Led 499 TL

        Tüy Toplama Cihazı Mini Pilli 149 TL

        Tüy Toplama Cihazı Şarjlı 249 TL

        Hava Nemlendirci 499 TL

        Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL

        Elektrikli Tek Gözlü Ocak 999 TL

        Baharat Öğütücü 399 TL

        4

        ebby Kamp Termosu 1.790 TL

        Dinozora Dönüşen Robot 219 TL

        Şut ve Gol Oyunu 259 TL

        Sök Tak Oyuncak Araba 179 TL

        Oyuncak Metal Burunlu Tır 279 TL

        Oyuncak Org 699 TL

        Ahşap Kedi Puzzle Birleştirme Oyunu 249 TL

        Kitap Görünümlü Saklama Kutusu 99 TL

        Bul ve Çevir Hafıza Oyunu 189 TL

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        Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 279 TL

        Vintage Makas Seti 249 TL

        Tuval 99 TL

        Eğlenceli Tuval ve Taş Sanatı Seti 279 TL

        Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti 459 TL

        Şövale ve Tuval Seti 199 TL

        Pul Şekilli Delgeç 249 TL

        Hobi Pens Seti 449 TL

        Koli Bandı 29 TL

        Seramik Vazo Boyama Seti 599 TL

        Damga Mühür Seti 279 TL

        6

        Hobi Olta Takımı 899 TL

        Olta Sehpası 399 TL

        Karbon Olta Kamışı 1.250 TL

        Hobi ve Balıkçı Çantası 259 TL

        Olta Misinası 179 TL

        Olta Makarası 1.790 TL

        Işıldak 199 TL

        Kafa Lambası 129 TL

        Balık Kavrama Aparatı 89 TL

        Balıkçı Pensesi 219 TL

        7

        Sahte Balık Kaşık 179 TL

        Sahte Balık Klipsi 69 TL

        Fırdöndü 69 TL

        Döner Kanatlı Sahte Balık 99 TL

        Olta Ucu Işığı 89 TL

        Klipsli Olta Zili 69 TL

        Skirt Zoka 119 TL

        Silikon Sahte Karides 95 TL

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        BİM 27 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Solo Plus Kağıt Havlu 20'li 259 TL

        Stop Forte Derz Temizleyici / Yağ Çözücü / Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL

        Solo Plus Tuvalet Kağıdı 48'li 359 TL

        Abc Toz Deterjan 10 Kg 379 TL

        Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 149 TL

        Tursil Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 59 TL

        Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 694 ml 39 TL

        Hypo Klasik Çamaşır Suyu 3730 ml 89 TL

        Jenny & Willy Premium Bebek Bezi Aylık Paket 425 TL

        Naturalove Zarflı Mendil 89 TL

        Naturalove Silindir Mendil 69 TL

        Solo Yüzey Temizlik Havlusu Pink Power 99 TL

        Uni Comfort Zeytinyağlı Islak Mendil 37,50 TL

        Kotex Natural Hijyenik Ped Gece 149 TL

        Scarlett Günlük Ped Uzun 49 TL

        Art Matik Tablet Çamaşır Deterjanı 30'lu 195 TL

        Nivea Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 159 TL

        Nivea Hyaluronik Asit Dolgunlaştırıcı Serum 30 ml 199 TL

        Nivea Kırışıklık Karşıtı Uv Korumalı Nemlendirici Krem 40 ml 199 TL

        Angie Çantalı Parfüm 100 ml 449 TL

        Angie El Kremi 75 ml 55 TL

        Repute Deodorant Leopard 150 ml 85 TL

        Golden Rose Matlaştırıcı Makyaj Sabitleme Spreyi 120 ml 189 TL

        Golden Rose Göz Kalemi 69 TL

        Golden Rose Dudak Kalemi 119 TL

        Golden Rose Likit Far 149 TL

        Golden Rose Likit Bronzer 149 TL

        Golden Rose Renkli Dudak Balmı 159 TL

        Golden Rose Kahverengi Maskara 229 TL

        B-Good Vücut Losyonu 200 ml 129 TL

        Prize Body Mist 200 ml 85 TL

        Prize Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml 129 TL

        Marseille Duş Jeli 500 ml 89 TL

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        Buono Kola Aromalı Patlayan Şekerli Çikolata 40 g 29 TL

        Gof Gof Fındık Kremalı Çikolata Kaplı Gofret 32 g 16 TL

        Centro Vanilya Aromalı Gofret 350 g 49 TL

        Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 69,50 TL

        Harmana Çözünebilir Hindiba Kahve 150 g 275 TL

        Nescafe Hazır Kahve 3'ü 1 Arada 15'li 129 TL

        Bitki Çayı Çeşitleri 14'lü 59,50 TL

        Muhler %100 Meyve Suyu Nar 1 L 69,50 TL

        Patos Critos Mısır Çerezi 115 g 39,50 TL

        Patos Rolls Mısır Cipsi 135 g 42,50 TL

        Ruffles/Doritos/Lays Mega Boy Cips Çeşitleri 115 TL

        Fellas Çikolata Kaplı Meyve Bar 35 g 47,50 TL

        Züber Meyve Topu 80 g 75 TL

        Ülker Altınbaşak Paprikalı Çeşnili & Nohutlu Kraker 120 g 41 TL

        Ülker Kekstra Cremo Çikoklu Sos Kremalı Kek 33 g 9,50 TL

        Yayla Nohut Patlağı 102 g 37,50 TL

        Ülker Amalfi Lezzeti Limon Dolgulu Çıtır Kadayıflı Bitter Çikolata 93 g 70 TL

        Ülker Bol Sütlü Çikolata Fındıklı Krema Dolgulu 158,4 g 110 TL

        Oylum Kremalı Bisküvi Çeşitleri 450 g 59 TL

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        İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 379 TL

        Dost Pastörize Toffee Nut Latte 1 L 79,50 TL

        Feast Cookie Tart 400 g 239 TL

        Yörsan Labne 3x180 g 149 TL

        Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 157 TL

        Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L 57,50 TL

        Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Erzincan Tulum Peyniri 300 g 299 TL

        Dost Naneli Ayran 300 ml 18,50 TL

        İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 159 TL

        Aknaz Lor Peyniri 1000 g 79 TL

        Taciroğlu Tam Yağlı Edirne Beyaz Peyniri 500 g 299 TL

        Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g 99 TL

        Pınar %18 Yağlı Krema 200 ml 49,50 TL

        Danino Büyüme Küpü 12x45 g 95 TL

        İçim Şeftalili & Ananaslı Kefir 1 L 95 TL

        Activia Kara Mürverli & Yaban Mersinli Shot+ 4x80 ml 99 TL

        Sek Çilekli Milkshake 285 ml 47,50 TL

        Pınar Kahveli Proteinli Süt 500 ml 79 TL

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        BİM 28 EKİM ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU

        North Pacific Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL

        Vanora Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin 8.490 TL

        Ledli Vitrin Kitaplık 12.290 TL

        4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 13.490 TL

        Loya Sepetli Çok Amaçlı Dolap 4.500 TL

        Spring Puf 1.990 TL

        Perla Midi Çaydanlık 1.890 TL

        Korkmaz Nora Derin Çelik Tencere 20 cm 1.650 TL

        Korkmaz Nora Derin Çelik Tencere 24 cm 1.690

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        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; patlamada 2 maden işçisinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin kurtarılmaya çalışıldığını ve 2 işçinin de entübe edildiği bilgisini verdi. Maden ocağındaki işçinin kurtarılmaya çalışıldığı öğrenildi.

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