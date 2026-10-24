YARIN SATIŞTA! BİM 25-27-28 Ekim aktüel kataloğunda neler var? Akrilik Kalem, Pul Delgeç, Kamp Termosu, Olta Takımı, Dikey Isıtıcı geliyor...
BİM'in Ekim ayının son haftasına özel hazırladığı aktüel ürün katalogları alışveriş tutkunlarının gündemine geldi. 25 Ekim Pazar günü raflara çıkacak indirimli ürünlerin ardından 27, 28 ve 30 Ekim tarihlerinde de birbirinden farklı seçenekler müşterilerle buluşacak. Özellikle 30 Ekim Cuma kataloğunda mutfak gereçlerinden ev tekstiline, giyim ürünlerinden günlük ihtiyaçlara kadar pek çok ürün dikkat çekiyor. Karnıyarık tenceresi, kapaklı yuvarlak Borcam, porselen kahve fincan takımı, dolma kapağı, çift kişilik battaniye, tam fermuarlı polar, masa örtüsü, ayak paspası ve mont gibi ürünler satışa sunulacak. Peki, BİM'e bu hafta neler geliyor, hangi ürünler raflarda yerini alacak? İşte 27, 28 ve 30 Ekim 2026 BİM aktüel kataloglarında bulunan ürünler ve merak edilen fiyat listesi…
BİM'in 25 Ekim 2026 Pazar gününe özel hazırladığı aktüel ürün kataloğu yarın satışa çıkıyor. Bu haftanın fırsat ürünleri arasında özellikle hobi malzemeleri, sanat gereçleri ve balıkçılık ekipmanları öne çıkıyor. Şövale ve tuval seti, çift uçlu çift renkli akrilik kalem, hobi pens seti, koli bandı, hobi olta takımı, olta sehpası ve olta makarası gibi birçok ürün mağaza raflarında yerini alacak. Ekim ayının son günlerine yaklaşılırken 27, 28 ve 30 Ekim tarihlerine ait yeni kataloglar da merak ediliyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak, fiyatlar ne kadar olacak? İşte 25 Ekim Pazar günü başlayacak fırsatlar ve 27-30 Ekim BİM aktüel kataloglarının ürün listeleri…
BİM 25 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı 3.190 TL
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.590 TL
Fanlı Isıtıcı 749 TL
Fanlı Konvektör Isıtıcı 2.250 TL
Dikey Isıtıcı 2.190 TL
Mini Quartz Isıtıcı 749 TL
TCL 55 İnç QLED Google TV 27.500 TL
Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD Qled Google TV 28.500 TL
Dijitsu 32 İnç HD Google TV 7.900 TL
Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık 1.290 TL
Işıldak 30 Led 499 TL
Tüy Toplama Cihazı Mini Pilli 149 TL
Tüy Toplama Cihazı Şarjlı 249 TL
Hava Nemlendirci 499 TL
Yüksek Hızlı Hava Üfleyici 999 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 999 TL
Baharat Öğütücü 399 TL
ebby Kamp Termosu 1.790 TL
Dinozora Dönüşen Robot 219 TL
Şut ve Gol Oyunu 259 TL
Sök Tak Oyuncak Araba 179 TL
Oyuncak Metal Burunlu Tır 279 TL
Oyuncak Org 699 TL
Ahşap Kedi Puzzle Birleştirme Oyunu 249 TL
Kitap Görünümlü Saklama Kutusu 99 TL
Bul ve Çevir Hafıza Oyunu 189 TL
Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 279 TL
Vintage Makas Seti 249 TL
Tuval 99 TL
Eğlenceli Tuval ve Taş Sanatı Seti 279 TL
Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti 459 TL
Şövale ve Tuval Seti 199 TL
Pul Şekilli Delgeç 249 TL
Hobi Pens Seti 449 TL
Koli Bandı 29 TL
Seramik Vazo Boyama Seti 599 TL
Damga Mühür Seti 279 TL
Hobi Olta Takımı 899 TL
Olta Sehpası 399 TL
Karbon Olta Kamışı 1.250 TL
Hobi ve Balıkçı Çantası 259 TL
Olta Misinası 179 TL
Olta Makarası 1.790 TL
Işıldak 199 TL
Kafa Lambası 129 TL
Balık Kavrama Aparatı 89 TL
Balıkçı Pensesi 219 TL
Sahte Balık Kaşık 179 TL
Sahte Balık Klipsi 69 TL
Fırdöndü 69 TL
Döner Kanatlı Sahte Balık 99 TL
Olta Ucu Işığı 89 TL
Klipsli Olta Zili 69 TL
Skirt Zoka 119 TL
Silikon Sahte Karides 95 TL
BİM 27 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU
Solo Plus Kağıt Havlu 20'li 259 TL
Stop Forte Derz Temizleyici / Yağ Çözücü / Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL
Solo Plus Tuvalet Kağıdı 48'li 359 TL
Abc Toz Deterjan 10 Kg 379 TL
Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 149 TL
Tursil Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 59 TL
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 694 ml 39 TL
Hypo Klasik Çamaşır Suyu 3730 ml 89 TL
Jenny & Willy Premium Bebek Bezi Aylık Paket 425 TL
Naturalove Zarflı Mendil 89 TL
Naturalove Silindir Mendil 69 TL
Solo Yüzey Temizlik Havlusu Pink Power 99 TL
Uni Comfort Zeytinyağlı Islak Mendil 37,50 TL
Kotex Natural Hijyenik Ped Gece 149 TL
Scarlett Günlük Ped Uzun 49 TL
Art Matik Tablet Çamaşır Deterjanı 30'lu 195 TL
Nivea Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 159 TL
Nivea Hyaluronik Asit Dolgunlaştırıcı Serum 30 ml 199 TL
Nivea Kırışıklık Karşıtı Uv Korumalı Nemlendirici Krem 40 ml 199 TL
Angie Çantalı Parfüm 100 ml 449 TL
Angie El Kremi 75 ml 55 TL
Repute Deodorant Leopard 150 ml 85 TL
Golden Rose Matlaştırıcı Makyaj Sabitleme Spreyi 120 ml 189 TL
Golden Rose Göz Kalemi 69 TL
Golden Rose Dudak Kalemi 119 TL
Golden Rose Likit Far 149 TL
Golden Rose Likit Bronzer 149 TL
Golden Rose Renkli Dudak Balmı 159 TL
Golden Rose Kahverengi Maskara 229 TL
B-Good Vücut Losyonu 200 ml 129 TL
Prize Body Mist 200 ml 85 TL
Prize Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml 129 TL
Marseille Duş Jeli 500 ml 89 TL
Buono Kola Aromalı Patlayan Şekerli Çikolata 40 g 29 TL
Gof Gof Fındık Kremalı Çikolata Kaplı Gofret 32 g 16 TL
Centro Vanilya Aromalı Gofret 350 g 49 TL
Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 69,50 TL
Harmana Çözünebilir Hindiba Kahve 150 g 275 TL
Nescafe Hazır Kahve 3'ü 1 Arada 15'li 129 TL
Bitki Çayı Çeşitleri 14'lü 59,50 TL
Muhler %100 Meyve Suyu Nar 1 L 69,50 TL
Patos Critos Mısır Çerezi 115 g 39,50 TL
Patos Rolls Mısır Cipsi 135 g 42,50 TL
Ruffles/Doritos/Lays Mega Boy Cips Çeşitleri 115 TL
Fellas Çikolata Kaplı Meyve Bar 35 g 47,50 TL
Züber Meyve Topu 80 g 75 TL
Ülker Altınbaşak Paprikalı Çeşnili & Nohutlu Kraker 120 g 41 TL
Ülker Kekstra Cremo Çikoklu Sos Kremalı Kek 33 g 9,50 TL
Yayla Nohut Patlağı 102 g 37,50 TL
Ülker Amalfi Lezzeti Limon Dolgulu Çıtır Kadayıflı Bitter Çikolata 93 g 70 TL
Ülker Bol Sütlü Çikolata Fındıklı Krema Dolgulu 158,4 g 110 TL
Oylum Kremalı Bisküvi Çeşitleri 450 g 59 TL
İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 379 TL
Dost Pastörize Toffee Nut Latte 1 L 79,50 TL
Feast Cookie Tart 400 g 239 TL
Yörsan Labne 3x180 g 149 TL
Sek %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 157 TL
Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L 57,50 TL
Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Erzincan Tulum Peyniri 300 g 299 TL
Dost Naneli Ayran 300 ml 18,50 TL
İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 159 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 g 79 TL
Taciroğlu Tam Yağlı Edirne Beyaz Peyniri 500 g 299 TL
Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g 99 TL
Pınar %18 Yağlı Krema 200 ml 49,50 TL
Danino Büyüme Küpü 12x45 g 95 TL
İçim Şeftalili & Ananaslı Kefir 1 L 95 TL
Activia Kara Mürverli & Yaban Mersinli Shot+ 4x80 ml 99 TL
Sek Çilekli Milkshake 285 ml 47,50 TL
Pınar Kahveli Proteinli Süt 500 ml 79 TL
BİM 28 EKİM ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU
North Pacific Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL
Vanora Tek Çekmeceli Kitaplık Vitrin 8.490 TL
Ledli Vitrin Kitaplık 12.290 TL
4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 13.490 TL
Loya Sepetli Çok Amaçlı Dolap 4.500 TL
Spring Puf 1.990 TL
Perla Midi Çaydanlık 1.890 TL
Korkmaz Nora Derin Çelik Tencere 20 cm 1.650 TL
Korkmaz Nora Derin Çelik Tencere 24 cm 1.690