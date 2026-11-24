YENİ TRAFİK CEZASI 2027 TUTARLARI: 2027 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kırmızı ışık, hız sınırı, drift, hatalı park, telefonla konuşma ceza tutarları!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlendi. Böylece 2027 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu. Kırmızı ışık ihlali, hız sınırını aşma, drift yapma, hatalı park, hatalı sollama, makas atma, telefonla konuşma gibi trafik cezaları, 2027 yılında yeniden değerleme oranında artacak. Peki, 2027 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? İşte, yeni trafik cezası 2027 tutarları…
Trafik cezalarında yeni tarifeler belli oldu. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 24 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlendi. Böylece yeni trafik cezası tutarları da netleşti. Peki, 2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kırmızı ışık ihlali, hız sınırını aşma, drift yapma, hatalı park, hatalı sollama, makas atma, telefonla konuşma, emniyet kemeri takmama, ruhsatsız ve alkollü araç kullanımı 2027 ceza tutarları…
YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlendiği kaydedildi. Bu oranın, aynı zamanda 2026'ya ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı ifade edildi.
Yeni yılda vergi, harç ve ceza tutarları yeniden değerleme oranında artacak.
TRAFİK CEZALARI YÜZDE 27,83 ARTACAK
Trafik cezalarına yüzde 27,83 olan yeniden değerleme oranı kadar artış yapılacak. 2027 yılında uygulanacak trafik cezası tutarları hesaplandı.
Cezalara ilişkin yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda bulunuyor.
2027 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?
Kırmızı ışıkta geçme (ilk ihlal): 6.391,50 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma (ilk ihlal): 6.391,50 TL
Emniyet kemeri takmama: 3.195,75 TL
Motosiklette kask takmama (ilk ihlal): 3.195,75 TL
Alkollü araç kullanma (ilk ihlal): 31.957,50 TL
Makas atma: 115.047 TL
Drift yapma: 178.962 TL
Ehliyetsiz araç kullanma: 58.801,80 TL
Ehliyeti geri alınmışken veya iptal edilmişken araç kullanma: 255.660 TL
Emniyet şeridini ihlal etme: 25.566 TL
Plakasız araç kullanma (ilk ihlal): 58.801,80 TL
Sahte plaka kullanma (ilk ihlal): 178.962 TL
Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme veya ısrarlı takip: 230.094 TL
Dur ihtarına uymayarak kaçma: 255.660 TL
Trafik işaret ve levhalarına uymama: 1.278,30 TL
U dönüşü yasağı ihlali: 1592,76 TL
Muayenesiz araç kullanmak: 3475,69 TL
Yaya geçidi cezası: 7237,73 TL
Hatalı park: 1592,76 TL
Hatalı sollama: 3475,69 TL
2027 RADAR VE HIZ SINIRI AŞMA CEZALARI
Hız ihlallerinde ceza tutarı, hız sınırının kaç kilometre aşıldığına ve yolun yerleşim yeri içinde veya dışında olmasına göre değişiyor.
(Yerleşim yeri içinde)
6-10 km/sa: 2.556,60 TL
11-15 km/sa: 5.113,20 TL
16-20 km/sa: 7.669,80 TL
21-25 km/sa: 10.226,40 TL
26-35 km/sa: 15.339,60 TL
36-45 km/sa: 19.174,50 TL
46-55 km/sa: 25.566 TL
56-65 km/sa: 31.957,50 TL
66 km/sa ve üzeri: 38.349 TL
Yerleşim yeri dışında
11-15 km/sa: 2.556,60 TL
16-20 km/sa: 5.113,20 TL
21-25 km/sa: 7.669,80 TL
26-30 km/sa: 10.226,40 TL
31-40 km/sa: 15.339,60 TL
41-50 km/sa: 19.174,50 TL
51-60 km/sa: 25.566 TL
61-70 km/sa: 31.957,50 TL
71 km/sa ve üzeri: 38.349 TL