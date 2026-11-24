Yeniden değerleme oranı açıklandı! Vergi, harç ve cezalar ne kadar oldu?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve idari para cezalarının belirlenmesinde etkili olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki 2027'de vergi, harç ve cezalar ne kadar olacak?
Yeniden değerlendirme oranı belli oldu. Çeşitli kalemlerdeki güncellemeleri yakından ilgilendiren 2026 yılı yeniden değerleme oranı netlik kazandı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.
YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI AÇIKLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlendiği kaydedildi. Bu oranın, aynı zamanda 2026'ya ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı ifade edildi.
Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.
GEÇEN YIL ORAN YÜZDE 18,95 OLARAK UYGULANMIŞTI
Yeniden Değerleme Oranı, belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla artırılabiliyor veya azaltılabiliyor.
Geçtiğimiz yıl açıklanan Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşmişti. Daha sonra Cumhurbaşkanı kararı ile oran 18,95’e çekilmişti.