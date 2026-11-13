Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL? Satışa çıktı! Milli Piyango Yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı 2027

        Yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL? Satışa çıktı! Milli Piyango Yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı 2027

        Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. Özellikle büyük ikramiye tutarının açıklanmasıyla birlikte biletlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Büyük ikramiyenin 1 milyar TL olarak belirlendiği çekilişte toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılacak. Peki Yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL? İşte, Milli Piyango Yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Milli Piyango yılbaşı 2027 bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Yeni yıla sayılı günler kala, milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi 31 Aralık gecesi gerçekleşecek çekilişte, bu yılki büyük ikramiye rekor seviyeye ulaştı ve tam 1 milyar TL olarak belirlendi.Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2027 ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatı 2027

        2

        2027 YILBAŞI BİLET FİYATLARI

        Çeyrek bilet 250 TL

        Yarım bilet 500 TL

        Tam bilet ise 1.000 TL

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

        2027 Milli Piyango yılbaşı biletleri 9 Kasım 2026 itibarıyla satışa çıktı. Çekilişe katılmak isteyenler biletlerini yetkili Milli Piyango bayilerinden satın alabiliyor.

        Bilet almak isteyenler için Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden de satış imkanı bulunuyor. Vatandaşlar tercih ettikleri bilet türüne göre çeyrek, yarım veya tam bilet alarak yılbaşı çekilişine katılabiliyor.

        ÇEKİLİŞ 31 ARALIK'TA YAPILACAK

        Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2026 gecesi yapılacak.

        Çekiliş sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango’nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yayımlanacak. Amorti dahil tüm ikramiye sonuçları aynı kanallar üzerinden sorgulanabilecek.

        3

        MİLLİ PİYANGO 2027 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlendi. Çekilişte büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak.

        Yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 5 milyar 796 milyon 300 bin TL olarak açıklandı. Büyük ödülün yanı sıra farklı ikramiye kategorilerinde de kazananlar belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sergen Yalçın'dan Arda Güler sözleri: "Omuzlarında büyük yük olacak"

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Uluslar A Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        #yılbaşı bileti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"