YKS 2. tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de! 2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır, kimler ek tercih yapabilecek?
2026 YKS ek tercih tarihleri, üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından adayların gündemindeki yerini koruyor. Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme takvimine çevrildi. Peki, 2026 YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak ve üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, 2026 YKS 2. tercih tarihleri hakkında merak edilenler…
YKS yerleştirme sonuçlarının 18 Ağustos'ta açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecini araştırmaya başladı. Üniversite kayıtlarının 24-28 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların belirlenmesi ve ÖSYM tarafından ek yerleştirme sürecine ilişkin duyurunun yapılması bekleniyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2026 YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, kimler ek tercih yapabilecek? İşte, 2026 YKS ek tercih kılavuzunda son durum…
ÜNİVERSİTE KAYITLARI TAMAMLANDI
2026-YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos'ta yapıldı. Kayıtların ardından boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilecek ve ek yerleştirme süreci için takvim oluşturulacak.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 YKS ek tercih tarihleri için ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından yapılan üniversite kayıtlarıyla boş kalan kontenjanların netleşmesi bekleniyor. ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunu yayımlamasının ardından tercih tarihleri de belli olacak.
2026 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
31 Ağustos 2026 itibarıyla 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte ek yerleştirmeye açılacak boş kontenjanlar, tercih koşulları ve adayların dikkat etmesi gereken ayrıntılar duyurulacak.
YKS EK TERCİH TARİHLERİ İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Adayların, ek yerleştirme takvimi ve boş kontenjanlara ilişkin resmi bilgileri ÖSYM'nin duyuruları üzerinden takip etmesi gerekiyor. Geçen yıl ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı ancak 2026 yılı için henüz kesin bir tarih duyurulmadı.
YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLECEK?
Ek yerleştirme sürecine ilişkin kesin kurallar, ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile netleşecek. Geçmiş uygulamalarda ilk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, belirlenen koşulları taşımaları halinde boş kontenjanlar için tercih yapabildi. Bir programa yerleşen adaylar ise kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirme hakkından yararlanamadı. 2026 yılına ilişkin kesin şartlar resmi kılavuzla açıklanacak.