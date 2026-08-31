YKS 2. tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de! 2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır, kimler ek tercih yapabilecek?

YKS EK TERCİH TARİHLERİ İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Adayların, ek yerleştirme takvimi ve boş kontenjanlara ilişkin resmi bilgileri ÖSYM'nin duyuruları üzerinden takip etmesi gerekiyor. Geçen yıl ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı ancak 2026 yılı için henüz kesin bir tarih duyurulmadı.