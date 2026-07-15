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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2026 SONUÇ TARİHİ | YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2026 sonuçları nereden öğrenilir? YKS sonuçları sorgulama ekranı

        YKS 2026 SONUÇ TARİHİ | YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2026 sonuçları nereden öğrenilir? YKS sonuçları sorgulama ekranı

        Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü kulağı sonuç ekranına çevrilmiş durumda. YKS 2026 sonuçlarına ilişkin beklenti her geçen gün artarken, adaylar hem resmi açıklamaları hem de önceki yılların takvimini yakından takip ediyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçen sonuçların, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre Temmuz ayı içerisinde duyurulması öngörülüyor. Bu süreçte adaylar, sonuçların açıklanacağı gün ve saatle ilgili gelişmeleri anbean izlemeye devam ediyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 15:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü kulağı sonuç ekranına çevrilmiş durumda. YKS 2026 sonuçlarına ilişkin beklenti her geçen gün artarken, adaylar hem resmi açıklamaları hem de önceki yılların takvimini yakından takip ediyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçen sonuçların, ÖSYM’nin belirlediği takvime göre Temmuz ayı içerisinde duyurulması öngörülüyor. Bu süreçte adaylar, sonuçların açıklanacağı gün ve saatle ilgili gelişmeleri anbean izlemeye devam ediyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde.

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        YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin açıkladığı 2026 sınav takvimine göre, milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılması planlanıyor. Sonuçların genellikle sabah saatlerinde duyurulması beklenirken, adaylar puan ve sıralamalarını aynı gün öğrenebilecek.

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        YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarından elde ettikleri puanlar ile başarı sıralamalarını, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında ayrıca yerleştirme sürecine esas olacak detaylı bilgiler de yer alacak.

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        YKS 2026 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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