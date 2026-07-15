Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü kulağı sonuç ekranına çevrilmiş durumda. YKS 2026 sonuçlarına ilişkin beklenti her geçen gün artarken, adaylar hem resmi açıklamaları hem de önceki yılların takvimini yakından takip ediyor. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçen sonuçların, ÖSYM’nin belirlediği takvime göre Temmuz ayı içerisinde duyurulması öngörülüyor. Bu süreçte adaylar, sonuçların açıklanacağı gün ve saatle ilgili gelişmeleri anbean izlemeye devam ediyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde.