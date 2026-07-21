YKS 2026 TERCİH TARİHLERİ: Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? ÖSYM 2026 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca aday için tercih süreci başlıyor. Puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen üniversite adayları, eğitim hayatlarına yön verecek lisans ve ön lisans programlarını belirlemek üzere ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzunu incelemeye koyuldu. Adayların gündeminde şimdi tercihlerin başlayacağı tarih, işlemlerin nasıl yapılacağı ve yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağı yer alıyor. Peki, 2026 üniversite tercihleri hangi tarihlerde yapılacak, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tercih takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
YKS 2026 sonuçlarının ilan edilmesinin ardından üniversite adaylarının gündemi tercih dönemine çevrildi. Puanlarını ve başarı sıralamalarını gören milyonlarca aday, yerleşme ihtimallerini değerlendirmek için lisans ve ön lisans programları ile kontenjanları incelemeye başladı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri, tercih işlemlerinin yürütüleceği ekran ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün merak konusu oldu. Peki, 2026 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, işlemler nasıl yapılacak ve üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte tercih sürecine dair bilinmesi gerekenler…
YKS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından YKS 2026 sonuçları erişime açıldı.
Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2026 YKS tercih takvimi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih sürecinin, sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından başlaması bekleniyor. Kesin tarihler duyurulmamış olsa da önceki yıllardaki takvimler dikkate alındığında üniversite tercihlerinin temmuz ayının son haftasında veya ağustos ayının ilk günlerinde başlaması öngörülüyor.