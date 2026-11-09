YKS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2027 sınav takvimine göre YKS sınav ve başvuru tarihi

Çocukların şakalaşmak için yaktığı ateş araçları yaktı

İstanbul Kağıthane'de park halindeki midibüste çıkan yangın hafif ticari araca sıçradı. Polis, olaya karışan 11 yaşındaki A.A.Y. ve 13 yaşındaki O.B.'yi, gözaltına aldı. Çocukların şakalaşmak amacıyla kilitli olmayan midibüse girip çakmakla ateş yaktıkları, yangının bu nedenle çıktığı öğrenildi. A.A... Daha Fazla Göster İstanbul Kağıthane'de park halindeki midibüste çıkan yangın hafif ticari araca sıçradı. Polis, olaya karışan 11 yaşındaki A.A.Y. ve 13 yaşındaki O.B.'yi, gözaltına aldı. Çocukların şakalaşmak amacıyla kilitli olmayan midibüse girip çakmakla ateş yaktıkları, yangının bu nedenle çıktığı öğrenildi. A.A.Y. ceza sorumluluğu bulunmadığından serbest bırakılırken, O.B. ise daha sonra savcılığa götürülmek üzere ailesine teslim edildi.(DHA) Daha Az Göster