YKS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM 2027 sınav takvimine göre YKS sınav ve başvuru tarihi
Üniversite sınavına hazırlanan adaylar 2027 YKS sınav ve başvuru tarihini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2027 yılı sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) haziran ayında gerçekleştirilecek. Sınava girmeden önce ise adayların yanlarında sınav giriş belgesi bulundurmaları gerekiyor. Peki, YKS ne zaman, hangi tarihte?
YKS 2027 sınav tarihleri ÖSYM takvimi ile netleşti. Buna göre YKS sınavı haziran ayında gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi uygulamalarına göre sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Peki ÖSYM 2027 sınav takvimine göre YKS sınav ve başvuru tarihi ne zaman?
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2027 YKS başvuru süreci 4 Şubat 2027 Perşembe günü başlayacak olup adayların başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlamaları ve sınav ücretlerini en geç 2 Mart 2027 Salı gününe kadar yatırmaları gerekecek.
2027 YKS (TYT, AYT, YDT) OTURUM TARİHLERİ
2027 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumlarının 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2027 Cumartesi günü yapılacaktır. Üniversiteye giriş sürecinin ilk aşamasını oluşturan ve tüm adayların katılması gereken TYT'nin ardından, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 20 Haziran 2027 Pazar günü sabah saatlerinde uygulanacaktır. Aynı gün öğleden sonra ise yabancı dil puanıyla tercih yapacak adayların katılacağı üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecektir.
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi uygulamalarına göre sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce kamuoyuyla paylaşılmaktadır.