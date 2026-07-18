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        Haberler Bilgi Gündem YKS sonuç tarihi 2026: YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT sonucu erken açıklanır mı?

        YKS sonuç tarihi 2026: YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TYT sonucu erken açıklanır mı?

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan milyonlarca aday, YKS sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ile TYT, AYT, YDT üniversite sınavı sonuçları erken açıklanır mı? İşte ÖSYM ile 2026 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 20:50 Güncelleme:
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        1

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından değerlendirme süreci devam ediyor. Sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar puanlarını, başarı sıralamalarını ve yerleştirme puanlarını aynı anda görüntüleyebilecek. Geçmiş yıllarda bazı sınav sonuçlarının planlanan tarihten önce açıklanması nedeniyle bu yıl da erken açıklanma ihtimali araştırılıyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile TYT, AYT, YDT üniversite sınavı sonuçları erken açıklanır mı? İşte YKS sonuç tarihi...

        2

        YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından sonuçlar, adayların erişimine açılacak.

        3

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TYT, AYT, YDT YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

        4

        YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        ÖSYM'den sonuçların erken açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçmiş yıllarda bazı sınav sonuçları takvimde belirtilen tarihten önce erişime açılmış olsa da, bu durum her sınav döneminde aynı şekilde uygulanmıyor. Bu nedenle adayların resmi olarak açıklanan 22 Temmuz 2026 tarihini esas alması gerekiyor. Herhangi bir değişiklik olması halinde ÖSYM tarafından duyuru yapılacak.

        5

        YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        YKS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar;

        T.C. kimlik numaraları

        ÖSYM aday şifreleri

        ile ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sonuç belgelerine ulaşabilecek. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek ve elektronik ortamda yayımlanan bilgiler resmi tebliğ niteliği taşıyacak.

        6

        YKS SONUÇLARINDA HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?

        Sonuç ekranında adayların;

        TYT, AYT ve YDT puanları,

        Yerleştirme puanları,

        Başarı sıralamaları,

        Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları,

        Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) etkisi

        gibi bilgiler yer alacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile üniversite tercih süreci başlayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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