YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM'den sonuçların erken açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçmiş yıllarda bazı sınav sonuçları takvimde belirtilen tarihten önce erişime açılmış olsa da, bu durum her sınav döneminde aynı şekilde uygulanmıyor. Bu nedenle adayların resmi olarak açıklanan 22 Temmuz 2026 tarihini esas alması gerekiyor. Herhangi bir değişiklik olması halinde ÖSYM tarafından duyuru yapılacak.