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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Stuttgart maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 

        Galatasaray - Stuttgart maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 

        Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Avrupa arenasında yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, sahasında Alman temsilcisini konuk etti. Peki, Galatasaray - Stuttgart maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray - Stuttgart maçı sonucu ve golleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 06:10 Güncelleme:
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        Galatasaray - Stuttgart maçı kaç kaç bitti?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Stuttgart karşısında önemli bir sınava çıktı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, Avrupa'daki ikinci galibiyetini aldı. Peki, Galatasaray - Stuttgart maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Galatasaray - Stuttgart maçı skoru, golleri ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...

        GALATASARAY - STUTTGART MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

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        GALATASARAY GOLLERİ KİM ATTI?

        Galatasaray'ın golleri Batrakov'dan geldi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada Hendriks’in sol taraftan ortasında herkesi aşan top kale alanı sağındaki Leweling’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda iki direğe de çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Savunmada Lemina topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

        11. dakikada Sallai’nin sağ taraftan içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi fakat Batrakov’un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Bredlow’un parmaklarının ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak ağlara gitti. 1-0

        15. dakikada Davinson Sanchez’in yerden dikine pasına iyi hareketlenen Batrakov’un ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

        42. dakikada Deniz Undav’ın pasında sol tarafta topla buluşan Führich’in ceza sahası içi sol çaprazdan plasesinde kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        44. dakikada Batrakov’un pasında kaleye sırtı dönük olan Barış’ın pasında Osimhen’in şutunda top savunmaya da çarparak kornere gitti.

        56. dakikada Stuttgart savunmasından topu kapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Bredlow, gole izin vermedi.

        57. dakikada Demirovic'in pasında topla buluşan Führich'in ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

        63. dakikada ceza yayında topla buluşan Deniz Undav'ın dönerek şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        65. dakikada Spalt'ın pasında sol kanatta topla buluşan Führich, Sanchez'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Uğurcan Çakır'ın çeldiği meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki Torreira kornere gönderdi.

        86. dakikada Deniz Undav'ın pasında savunma arkasına sarkan Pejcinovic'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda penaltı noktasına kadar açılan Uğurcan, topu ayağıyla uzklaştırdı.

        Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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