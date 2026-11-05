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        Haberler Bilgi Gözümüzü kapattığımız an başlıyor: Meğer uyku sırasında beynimizde bunlar oluyormuş!

        Gözümüzü kapattığımız an başlıyor: Meğer uyku sırasında beynimizde bunlar oluyormuş!

        Gözlerimizi kapatıp uykuya daldığımızda bedenimizin dinlendiğini düşünüyoruz. Oysa beynimiz gece boyunca hafızamızı düzenliyor, gün içinde yaşadıklarımızı işliyor ve bazı atık maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Peki, biz farkında değilken beynimiz hangi görevleri yerine getiriyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Meğer uyku sırasında beynimizde bunlar oluyormuş!

        Her gece yatağa uzanıp gözlerimizi kapattığımızda dış dünyayla bağlantımızın azaldığını ve her şeyin durduğunu düşünebiliriz. Ancak beynimiz için durum hiç de öyle değil. Biz uyurken o, gün içinde öğrendiğimiz bilgileri işliyor, anılarımızı düzenliyor, duygularımızla ilgili süreçleri yönetiyor ve bazı atık maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Üstelik bütün bunlar, gece boyunca değişen uyku evrelerinde farklı şekillerde gerçekleşiyor.

        BEYNİMİZ UYKUDA DA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

        Uyku, beynin tamamen kapandığı bir süreç değil. Beynimiz gece boyunca NREM ve REM olarak adlandırılan iki temel uyku türü arasında döngüler yaşıyor. NREM uykusu kendi içinde üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada uykuya geçiş gerçekleşirken sonraki aşamalarda uyku derinleşiyor. Özellikle üçüncü aşama olan derin uyku, bedensel toparlanma açısından önem taşıyor.

        REM uykusunda ise beyin etkinliği yeniden artıyor. Gözler kapalı olmasına rağmen göz küreleri hızlı hareket ediyor ve canlı rüyaların önemli bir bölümü bu evrede görülüyor.

        GÜN BOYUNCA ÖĞRENDİKLERİMİZİ YENİDEN İŞLİYOR

        Beynimizin uyku sırasındaki en önemli görevlerinden biri hafızayla ilgili süreçleri yönetmek.

        Gün içinde öğrendiğimiz bilgiler, yaşadığımız olaylar ve edindiğimiz deneyimler uyku sırasında yeniden işleniyor. Beyin, bazı bilgilerin kalıcı hafızaya aktarılmasına yardımcı olurken anılar arasındaki bağlantıların güçlenmesinde de rol oynuyor. Bu nedenle yeterli uyku yalnızca dinlenmek için değil, öğrenilen bilgilerin hatırlanabilmesi açısından da önem taşıyor.

        BEYİN GECE BOYUNCA ATIK MADDELERİ UZAKLAŞTIRIYOR

        Uyku sırasında gerçekleşen en dikkat çekici süreçlerden biri de beynin atık maddelerin uzaklaştırılmasıyla ilgili sistemi. Glimfatik sistem olarak adlandırılan bu mekanizma, beyin dokusundaki sıvı hareketleri aracılığıyla bazı metabolik atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

        Araştırmalar, bu sistemin uyku sırasında daha etkin çalışabildiğine işaret ediyor. Böylece beynimiz, biz dinlenirken hücresel faaliyetler sonucunda oluşan bazı atık maddelerin uzaklaştırılması için de çalışmayı sürdürüyor.

        DUYGULARIMIZ DA UYKU SIRASINDA İŞLENİYOR

        Uyku yalnızca hafızamızla değil, duygularımızla da yakından ilişkili. Gün içinde yaşadığımız stresli olaylar, mutluluk veren anlar ve yoğun duyguların işlenmesinde uyku önemli bir rol oynuyor. Özellikle REM uykusunun duygusal anıların işlenmesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

        Yeterince uyumadığımızda duygularımızı düzenlemekte zorlanmamız ve günlük olaylara daha hassas tepkiler vermemiz de uykunun bu işleviyle ilişkili olabiliyor.

        RÜYALARIN ARKASINDA NASIL BİR BEYİN AKTİVİTESİ VAR?

        Rüya gördüğümüzde beynimiz oldukça ilginç bir çalışma düzenine geçiyor. Özellikle REM uykusunda görsel imgeler, duygular ve anılarla ilişkili beyin bölgelerindeki hareketlilik artıyor. Buna karşılık mantıklı düşünme ve karar verme süreçlerinde görev alan bazı bölgelerin etkinliği azalabiliyor. Bu durum, rüyaların neden bazen gerçek dışı, şaşırtıcı ve birbiriyle bağlantısız olaylardan oluştuğunu açıklamaya yardımcı oluyor.

        Ancak rüyaların neden görüldüğü ve bütün işlevlerinin neler olduğu bilim dünyasında henüz tam olarak açıklanmış değil. Biz uyurken beynimiz çalışmayı bırakmıyor; hafızadan duygulara kadar pek çok önemli süreci yönetmeye devam ediyor.

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        #rüya
        #beyin
        #duygu
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