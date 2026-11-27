2026 yılında yaşanacak gündüz süresinin en uzun tarihi belli oldu. Kuzey Yarım Küre'de kış gündönümü olarak bilinen bu tarihte gece süresi yılın en uzun, gündüz süresi ise en kısa seviyesine ulaşacak. Gündüzşer yavaş yavaş uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak. Türkiye'de de günler uzarken, bu değişim ilk günlerde oldukça küçük farklarla hissedilecek. Peki gündüzler ne zaman uzayacak, en uzun gece hangi gün olacak?

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzü 21 Aralık'ta yaşanıyor. Bu tarihin ardından ise gündüz süreleri yeniden artmaya, geceler kısalmaya başlıyor.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NE ZAMAN?

Kış gündönümü 21 Aralık'ta gerçekleşiyor. Bu tarih, Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda yıl içerisinde gündüz süresinin en kısa, gece süresinin ise en uzun olduğu günü ifade ediyor. 21 Aralık'ta yaşanan bu astronomik olayın ardından güneş ışığından yararlanılan süre her geçen gün artıyor. Böylece gündüzler uzarken gecelerin süresi giderek azalıyor.

GÜNDÜZ SÜRELERİ NE ZAMANA KADAR UZAYACAK?

21 Aralık’tan sonra gündüz süreleri uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Bu değişim, 21 Haziran’daki yaz gündönümüne kadar devam eder. Kuzey Yarım Küre’de yer alan Türkiye’de de aynı astronomik olay yaşanır. Buna göre, 21 Aralık 2026 tarihinden itibaren ülkemizde gündüzler her geçen gün biraz daha uzarken geceler kısalır. Bu süreç 21 Haziran’a kadar sürer.