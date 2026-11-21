Günlük beslenme alışkanlıklarında önemli bir yere sahip olan tuz, neredeyse her öğünde sofralara geliyor. Ancak yalnızca yemeklere eklenen tuz değil, ekmekten peynire, hazır soslardan paketli atıştırmalıklara kadar birçok gıdanın içerdiği sodyum da günlük tüketim miktarını artırıyor. Dünya Sağlık Örgütünün Mayıs 2026'da yayımladığı güncel veriler, dünya genelinde milyonlarca insanın önerilen sınırın üzerinde tuz tükettiğini ortaya koydu. Üstelik bu alışkanlığın yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarıyla bağlantısı da dikkat çekiyor. Peki, bir insan günde ne kadar tuz tüketmeli, hangi yiyecekler fark edilmeden fazla tuz alınmasına neden oluyor? İşte DSÖ'nün açıkladığı günlük tuz sınırı ve sağlıklı beslenmek için bilinmesi gerekenler...

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AÇIKLADI: GÜNDE NE KADAR TUZ TÜKETİLMELİ?

Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında tutulmasını öneriyor. Bu miktar yaklaşık bir çay kaşığından biraz daha az tuza karşılık geliyor. Ancak 11 Mayıs 2026 tarihinde güncellenen verilere göre dünya genelinde yetişkinlerin 2021 yılındaki ortalama günlük tuz tüketimi yaklaşık 11 gram seviyesinde bulunuyor. Başka bir ifadeyle dünya genelinde tüketilen tuz miktarı, önerilen sınırın iki katından fazla. DSÖ, günlük 2 bin miligramdan az sodyum alınmasını tavsiye ederken bu miktarın yaklaşık 5 gram sofra tuzuna eşdeğer olduğunu belirtiyor. Üstelik söz konusu sınır, yalnızca yemeklere sonradan eklenen tuzu değil, gün boyunca tüketilen bütün yiyeceklerdeki tuzu kapsıyor.

FAZLA TUZ TÜKETİMİ VÜCUTTA NELERE YOL AÇIYOR?

Tuzun temel bileşenlerinden biri olan sodyum, vücudun sıvı dengesinin korunması, sinirlerin çalışması ve hücrelerin normal işlevlerini sürdürebilmesi için gerekli bir mineral. Ancak ihtiyaçtan fazla alınması, özellikle kan basıncının yükselmesine neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre yüksek sodyum tüketimi, yüksek tansiyonun yanı sıra kalp ve damar hastalıkları açısından önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Aşırı sodyum alımı ayrıca böbrek hastalıkları, mide kanseri ve kemik sağlığıyla ilgili sorunların artan riskiyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle uzmanlar, sodyumu tamamen ortadan kaldırmak yerine tüketim miktarını önerilen seviyelerde tutmanın önemine dikkat çekiyor.

HER YIL 1,7 MİLYON ÖLÜMLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütünün 12 Mayıs 2026'da yayımladığı açıklamada, yüksek sodyum tüketiminin dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiği vurgulandı. Kurumun verilerine göre 2023 yılında yaklaşık 1,7 milyon ölüm aşırı sodyum tüketimiyle ilişkilendirildi. DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Bölümü Direktörü Dr. Luz Maria De Regil, fazla tuz tüketiminin önlenebilir ölüm nedenleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek sodyum tüketimini azaltmaya yönelik zorunlu politikaların kalp ve damar hastalıklarından korunmada etkili ve ekonomik yöntemlerden biri olduğunu ifade etti. DSÖ ayrıca dünya nüfusunun yalnızca yüzde 28'inin zorunlu sodyum azaltma politikalarının uygulandığı ülkelerde yaşadığına dikkat çekti.

TUZ TÜKETİMİNİ ARTIRAN YİYECEKLER HANGİLERİ?

Günlük tuz tüketiminin artmasının tek nedeni yemeklere fazla tuz eklemek değil. Dünya Sağlık Örgütü, özellikle işlenmiş ve paketlenmiş gıdalardaki sodyum miktarına dikkat çekiyor. Ekmek, peynir, salam, sucuk benzeri işlenmiş et ürünleri, hazır yemekler, tuzlu atıştırmalıklar, et suyu tabletleri ve çeşitli soslar günlük sodyum alımını yükseltebiliyor. Bazı ürünlerin tadı belirgin şekilde tuzlu olmasa bile içeriklerindeki sodyum miktarı yüksek olabiliyor. Bu nedenle alışveriş sırasında yalnızca ürünün tadına güvenmek yerine ambalaj üzerindeki besin değerlerini incelemek önem taşıyor. Özellikle sodyum miktarı yüksek birden fazla ürünün aynı gün tüketilmesi, önerilen günlük sınırın fark edilmeden aşılmasına yol açabiliyor.

DAHA AZ TUZ TÜKETMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

DSÖ, günlük sodyum tüketimini azaltmak için beslenme alışkanlıklarında uygulanabilecek basit değişiklikler öneriyor. Yemekleri hazırlarken kullanılan tuz miktarını azaltmak, sofrada tuzluk bulundurmamak ve yiyeceklere lezzet vermek için baharatlardan ve aromatik otlardan yararlanmak bu öneriler arasında bulunuyor. Ayrıca mümkün olduğunca taze veya az işlenmiş gıdaların tercih edilmesi, hazır sosların ve tuzlu atıştırmalıkların tüketiminin sınırlandırılması tavsiye ediliyor. Marketlerde aynı kategorideki ürünlerin sodyum içeriklerinin karşılaştırılması da günlük tüketimi kontrol altında tutmaya yardımcı olabiliyor. DSÖ, kullanılan tuzun iyotlu olmasının önemini de hatırlatıyor.

AZ SODYUMLU TUZLAR DAHA SAĞLIKLI BİR SEÇENEK Mİ?

Dünya Sağlık Örgütünün 2025 yılında yayımladığı kılavuzda, normal sofra tuzu yerine potasyum içeren düşük sodyumlu tuz alternatiflerinin kullanılması da değerlendirildi. Bu ürünlerde sodyumun bir bölümü potasyumla değiştirilerek tuzun tadı büyük ölçüde korunurken sodyum miktarının azaltılması hedefleniyor. Ancak bu seçenek herkes için uygun değil. DSÖ'nün önerisi genel yetişkin nüfusa yönelik olup böbrek fonksiyon bozukluğu bulunanları, potasyum atılımını etkileyen sağlık sorunları yaşayanları, hamileleri ve çocukları kapsamıyor. Bu nedenle özellikle böbrek hastalığı bulunanların veya potasyum dengesini etkileyen ilaç kullananların, düşük sodyumlu tuz ürünlerine geçmeden önce sağlık uzmanına danışması gerekiyor.

SAĞLIKLI BESLENMEDE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Dünya Sağlık Örgütü, 2030 yılına kadar toplumların ortalama sodyum tüketimini yüzde 30 azaltmayı hedefliyor. Ancak Mayıs 2026'da yapılan açıklamaya göre dünya genelindeki ilerleme henüz bu hedefe ulaşmak için yeterli değil. Kurum, gıda üreticilerinin ürünlerdeki sodyum miktarını azaltmasının, ambalaj etiketlerinin geliştirilmesinin ve tüketicilerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Günlük yaşamda ise yemeklere eklenen tuzun azaltılması ve paketli ürünlerin içeriğinin kontrol edilmesi, bu hedefe katkı sağlayabilecek temel adımlar arasında bulunuyor. Uzmanların üzerinde durduğu asıl nokta, tuzu tamamen bırakmak değil, farkında olmadan tüketilen miktarı kontrol altına almak.