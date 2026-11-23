Bir önceki akşamdan kalan pilavı yeniden ısıtıp aynı şekilde yemek yerine farklı bir tarife dönüştürmek mümkün. Dünyanın farklı mutfaklarında pirinçle hazırlanan sayısız yemek bulunurken Endonezya ve Malezya'nın sevilen lezzetlerinden nasi goreng, zengin aroması ve hazırlanış yöntemiyle öne çıkıyor. İngiliz The Guardian gazetesinde 22 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan tarifte, yemek yazarı Felicity Cloake, nasi goreng hazırlamanın inceliklerini anlattı. Soğutulmuş pilav, sarımsak, acı biber, soğan ve tatlı soya sosuyla hazırlanan yemek, üzerine eklenen yumurta ve farklı malzemelerle zenginleştirilebiliyor. Peki, nasi goreng nasıl yapılır ve pilavın tane tane kalmasını sağlayan yöntem nedir? İşte Asya mutfağının sevilen pilav tarifinin ayrıntıları...

NASI GORENG NEDİR, HANGİ ÜLKEYE AİT?

Nasi goreng, Endonezya ve Malezya mutfağında yaygın olarak tüketilen, baharatlı ve soslu kızarmış pilav yemeği olarak biliniyor. İsmi, Endonezce ve Malaycada kızarmış pirinç anlamına geliyor. Klasik pilavdan farklı olarak önceden pişirilmiş ve soğutulmuş pirinç, yüksek ateşte çeşitli aromatik malzemelerle yeniden pişiriliyor. Yemeğin kendine özgü lezzetini ise soğan, sarımsak, acı biber ve tatlı soya sosu gibi malzemeler oluşturuyor.

KALAN PİLAVLA NEDEN DAHA LEZZETLİ OLUYOR?

Nasi goreng hazırlarken pirincin önceden pişirilmiş ve soğutulmuş olması önemli bir ayrıntı. Taze pişmiş pilavın nemli yapısı, tavada kızartılırken pirinç tanelerinin birbirine yapışmasına neden olabiliyor. Soğutulmuş pilav ise daha kuru bir yapıya sahip olduğu için yüksek ateşte daha kolay kavruluyor ve sosla daha dengeli birleşiyor. Felicity Cloake, özellikle yasemin pirinci veya diğer uzun taneli pirinç çeşitlerinin kullanılabileceğini belirtiyor.

NASI GORENG İÇİN HANGİ MALZEMELER GEREKLİ?

The Guardian'da paylaşılan iki kişilik tarifte 525 gram önceden pişirilmiş ve soğutulmuş pilav, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 diş sarımsak, isteğe bağlı 2 yumurta, 2 yemek kaşığı kecap manis adı verilen tatlı soya sosu, 1 yemek kaşığı açık renkli soya sosu ve 4 dal taze soğan kullanılıyor. Baharatlı ezme için ayrıca 50 gram küçük kırmızı arpacık soğan, 1 diş sarımsak, 1 küçük acı kırmızı biber, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 çay kaşığı Endonezya usulü fermente karides ezmesi gerekiyor. Üzerine salatalık, domates, kızarmış yumurta veya yer fıstığı eklenebiliyor.

TARİFİN LEZZET SIRRI ÖZEL BAHARAT EZMESİNDE

Nasi goreng, yalnızca pilavın soya sosuyla kavrulmasından ibaret değil. Yemeğe karakteristik aromasını kazandıran malzemelerin başında baharat ezmesi geliyor. Arpacık soğan, sarımsak, acı biber, sıvı yağ ve fermente karides ezmesi havanda ezilerek veya mutfak robotunda çekilerek pürüzsüz hale getiriliyor. Hazırlanan karışım tavada pişirildiğinde soğanın hafif tatlı aroması, sarımsak ve biberin keskin lezzetiyle birleşiyor.

ÖZEL SOSU EVDE HAZIRLAMAK DA MÜMKÜN

Tarifte kullanılan kecap manis, Endonezya mutfağında yaygın olan koyu kıvamlı ve tatlı bir soya sosu. Bu malzemeyi bulamayanlar için Felicity Cloake, 4 yemek kaşığı açık renkli soya sosuyla aynı miktarda yumuşak esmer şekerin küçük bir tencerede hafif koyulaşana kadar kaynatılmasını öneriyor. Karışım soğutulduktan sonra tarifte kullanılabiliyor. Hazırlanan sosun tamamını eklemek gerekmiyor; iki kişilik tarifte 2 yemek kaşığı kullanılması yeterli.

NASI GORENG NASIL YAPILIR?

Öncelikle geniş bir tava veya wok yüksek ateşte ısıtılıyor ve sıvı yağ ekleniyor. İnce doğranmış sarımsak hafifçe kızartıldıktan sonra isteğe bağlı çırpılmış yumurtalar tavaya alınıyor. Yumurtalar pişmeye başladığında küçük parçalara ayrılıyor ve önceden hazırlanan baharat ezmesi ekleniyor. Karışım yaklaşık bir dakika kavrulduktan sonra soğutulmuş pilav tavaya aktarılıyor. Pirinçler birbirinden ayrılarak yüksek ateşte karıştırılıyor, ardından tatlı soya sosu, açık renkli soya sosu ve doğranmış taze soğan ekleniyor. Pilavın tamamı sosla kaplanıp hafifçe karamelize olana kadar kısa süre daha kavruluyor ve sıcak servis ediliyor.

YUMURTA, SEBZE VE ETLE ZENGİNLEŞTİRİLEBİLİYOR

Nasi goreng tarifinin dikkat çeken özelliklerinden biri de farklı malzemelerle hazırlanabilmesi. Yemeğe isteğe bağlı olarak pişmiş tavuk, karides, sebze, tofu veya tempeh eklenebiliyor. Üzerine yerleştirilen kızarmış yumurta, ince doğranmış acı biber, salatalık ve çıtır soğan ise hem lezzet hem de sunum açısından farklılık yaratıyor. Felicity Cloake'un tarifinde bu eklemeler isteğe bırakılıyor. Böylece nasi goreng, farklı damak zevklerine göre hazırlanabiliyor.

PİLAVIN TANE TANE OLMASI İÇİN BU AYRINTIYA DİKKAT

Tarifte en önemli aşamalardan biri, pirincin yeterince soğutulması ve neminin azalması. Sıfırdan pirinç hazırlayanlar için The Guardian'daki tarifte, 200 gram uzun taneli pirincin 400 mililitre kaynar suyla pişirilmesi, ardından tepsiye yayılarak soğutulması öneriliyor. Ancak bu işlem sırasında gıda güvenliği kurallarına uyulması gerekiyor. Pilavın soğuk ve nispeten kuru olması, tavada kavrulurken tanelerin birbirinden ayrılmasını kolaylaştırıyor.

KALAN PİLAVI YENİDEN ISITIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İngiltere Gıda Standartları Kurumuna göre pişmiş pirinç, uygun koşullarda saklanmadığında gıda zehirlenmesine yol açabiliyor. Bu nedenle kalan pilavın mümkünse bir saat içinde hızla soğutularak buzdolabına kaldırılması ve 24 saat içerisinde tüketilmesi öneriliyor. Pilav yeniden ısıtıldığında her tarafının iyice ısınması, buhar çıkacak kadar sıcak olması ve birden fazla kez yeniden ısıtılmaması gerekiyor. Uzun süre oda sıcaklığında bekletilmiş pilav ise bu tarifte kullanılmamalı.

ARTAN PİLAVLA YENİ BİR AKŞAM YEMEĞİ HAZIRLAMAK MÜMKÜN

Nasi goreng, klasik pilavdan farklı bir lezzet arayanlar için Asya mutfağının dikkat çekici alternatiflerinden biri. Önceden pişirilip güvenli şekilde soğutulmuş pirincin baharatlı ezme ve tatlı soya sosuyla kavrulması, yemeğin kendine özgü aromasını ortaya çıkarıyor. Hazırlık aşaması biraz zaman alsa da malzemeler hazırlandıktan sonra tavada pişirme işlemi yaklaşık beş dakikada tamamlanıyor. İşte kalan pilavı farklı bir akşam yemeğine dönüştürmenin yolu: Doğru saklanmış soğuk pirinci, yüksek ateşte baharat ve soslarla kavurarak nasi goreng hazırlamak.