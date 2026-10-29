Küçük dolaplarda yer açmanın sırrı! Bu yöntemi deneyin

Küçük evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri, kıyafet ve eşyalar için yeterli depolama alanının bulunmaması. Özellikle mevsim geçişlerinde dolapların dolup taşması, günlük hayatta düzen sağlamayı zorlaştırabiliyor. Ancak dolabın küçük olması, mutlaka daha fazla mobilyaya ihtiyaç duyulduğu anlamına gelmiyor. ABD merkezli yaşam ve dekorasyon yayını Apartment Therapy'nin 28 Ağustos 2026'da yayımladığı önerilere göre, dolap içindeki kullanılmayan alanları değerlendirmek ve eşyaların yerleşimini değiştirmek önemli ölçüde fark yaratabiliyor. Peki, küçük dolaplarda nasıl daha fazla yer açılır?

DOLABIN KAPAĞINDAKİ BOŞ ALANI DEĞERLENDİRİN

Dolaplarda en çok gözden kaçan alanlardan biri kapakların iç yüzeyi. Genellikle kullanılmadan bırakılan bu bölüme uygun askılı düzenleyiciler veya küçük kancalar yerleştirilebiliyor. Özellikle kemer, şal, çanta ve hafif aksesuarların kapak arkasında saklanması, raflarda ve çekmecelerde boş alan oluşmasını sağlıyor. Kapak arkasına asılan ayakkabılık düzenleyicileri de küçük eşyaların bir arada tutulmasına yardımcı olabiliyor. Ancak kullanılan aparatların kapağın kapanmasını engellememesi ve menteşelere fazla yük bindirmemesi gerekiyor.

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TEK BİR ASKI BORUSU YERİNE İKİ KAT KULLANIN

Küçük dolaplarda alan kazanmanın dikkat çekici yollarından biri, askı bölümünü iki katlı hale getirmek. Özellikle gömlek, bluz ve kısa ceketlerin bulunduğu dolaplarda mevcut askı borusunun altına ikinci bir boru eklemek, kullanılmayan dikey alanın değerlendirilmesini sağlayabiliyor. Böylece aynı bölümde farklı seviyelerde kıyafet saklamak mümkün oluyor. Uzun elbise ve kabanların bulunduğu alanlarda ise tek katlı düzen korunabilir. Bu yöntem uygulanırken askı borusunun taşıma kapasitesine ve dolabın ölçülerine dikkat edilmesi önem taşıyor.

KALIN ASKILAR DOLAPTA GEREĞİNDEN FAZLA YER KAPLAYABİLİR

Dolap içindeki kalabalığın nedenlerinden biri de kullanılan askıların genişliği olabiliyor. Kalın ahşap veya plastik askılar yan yana dizildiğinde önemli miktarda alan kaplıyor. Bunların yerine kıyafetlere uygun ince askılar kullanmak, aynı askı bölümüne daha fazla giysi yerleştirilmesini sağlayabiliyor. Ayrıca farklı boyutlardaki askıların yerine benzer modellerin tercih edilmesi, kıyafetlerin daha düzenli görünmesine yardımcı oluyor. Ancak ağır kaban ve ceketlerde sağlam askı kullanmaya devam etmek gerekiyor.

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DOLABIN YAN DUVARLARINI BOŞ BIRAKMAYIN

Dolapların iç yan duvarları, çoğu zaman kullanılmayan alanlar arasında bulunuyor. Oysa bu bölümlere yerleştirilecek küçük kancalar sayesinde çanta, kemer, takı ve hafif aksesuarlar kolayca düzenlenebiliyor. Böylece sık kullanılan eşyalar çekmecelerin içinde kaybolmuyor ve ihtiyaç duyulduğunda daha kolay bulunabiliyor. Özellikle dar dolaplarda raf eklemek mümkün değilse duvar kancaları pratik bir alternatif oluşturabiliyor.

AYAKKABILARI YAN YANA DİZMEK YERİNE BU YÖNTEMİ DENEYİN

Ayakkabıların dolap tabanına yan yana yerleştirilmesi, mevcut alanın kısa sürede dolmasına neden olabiliyor. Bunun yerine dikey ayakkabı rafları kullanmak, ayakkabıların daha az taban alanı kaplayarak düzenlenmesini sağlayabiliyor. Katlı raflar sayesinde farklı ayakkabılar üst üste konumlandırılabiliyor ve dolabın alt bölümünde saklama kutuları için de yer açılabiliyor. Dolabın yüksekliği ve ayakkabıların boyutları göz önünde bulundurularak seçilen düzenleyiciler, küçük alanların daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.

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KIYAFETLERİN ALTINDAKİ BOŞLUKLARI DEPOLAMA ALANINA ÇEVİRİN

Askıda duran kısa kıyafetlerin altında kalan boşluklar, küçük dolaplar için önemli bir depolama fırsatı sunuyor. Bu alanlara küçük çekmeceli düzenleyiciler veya saklama kutuları yerleştirilebiliyor. Özellikle çorap, iç çamaşırı, tişört ve mevsimlik aksesuarların bu bölümlerde saklanması, dolabın diğer raflarını rahatlatabiliyor. Dolap içine yerleştirilen dikey bölmeli kumaş düzenleyiciler de katlanmış kıyafetlerin ayrı ayrı tutulmasını kolaylaştırıyor.

KULLANMADIĞINIZ KIYAFETLERİ AYIRARAK YER AÇIN

Dolap düzenlemesinde yalnızca yeni saklama alanları oluşturmak yeterli olmayabiliyor. Uzun süredir kullanılmayan kıyafetlerin ayıklanması da önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Apartment Therapy, son bir yıldır giyilmeyen eşyaların gözden geçirilmesini öneriyor. Kullanılabilir durumdaki kıyafetler bağışlanabilir, mevsimi olmayan parçalar ise uygun saklama kutularına kaldırılabilir. Böylece günlük kullanılan kıyafetlere ulaşmak kolaylaşırken dolap içindeki gereksiz kalabalık da azalıyor.

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YENİ DOLAP ALMADAN DAHA FAZLA ALAN KAZANMAK MÜMKÜN

Küçük dolaplarda düzen sağlamanın temelinde, mevcut alanı yalnızca yatay değil dikey olarak da değerlendirmek bulunuyor. Kapak arkaları, yan duvarlar, raf üstleri ve askıların altındaki boşluklar doğru kullanıldığında ek depolama alanı oluşturulabiliyor. İnce askılar, katlı düzenleyiciler ve küçük saklama kutuları gibi basit ürünler, büyük bir tadilat gerektirmeden dolabın kullanımını kolaylaştırıyor. İhtiyaca uygun bir yerleşim planıyla küçük dolapları daha düzenli ve işlevsel hale getirmek mümkün oluyor.