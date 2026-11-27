Soğuk havaların başlamasıyla birlikte sofralarda daha sık yer bulan mandalina, ferahlatıcı tadı ve besin değeriyle öne çıkıyor. Ancak pek çok kişi mandalinanın kabuğunu soyduktan sonra dilimlerin üzerinde kalan beyaz lifleri de temizlemeyi tercih ediyor. Genellikle gereksiz görülen bu beyaz tabaka, aslında çeşitli besin bileşenleri içeriyor. İşte mandalinanın üzerindeki beyaz lifler hakkında bilinmesi gerekenler...

MANDALİNANIN ÜZERİNDEKİ BEYAZ LİFLER NEDİR?

Mandalina, portakal ve diğer turunçgillerin kabuğunun hemen altında bulunan beyaz, süngerimsi tabaka bilimsel olarak albedo adıyla biliniyor. Meyvenin dilimlerinin çevresindeki lifli dokular da pektin, selüloz ve çeşitli bitkisel bileşenler içeriyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Beyaz tabakanın içerdiği pektin, suda çözünebilen bir besin lifi türü olarak biliniyor. Bu lifler, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekleyen besin bileşenleri arasında yer alıyor.

ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLİ BİLEŞENLER İÇERİYOR

2021 yılında yayımlanan ve mandalinanın da aralarında bulunduğu sekiz farklı turunçgil türünü inceleyen bilimsel araştırmada, meyvelerin kabuklarının etli kısımlarına kıyasla daha fazla lif ve fenolik bileşik içerdiği görüldü.

KOLESTEROLÜN KONTROLÜNE KATKI SAĞLAYABİLİYOR

Nutrition Reviews dergisinde yayımlanan bilimsel derlemeye göre turunçgillerde bulunan çözünebilir lifler, kolesterol ve kan şekerinin düzenlenmesini destekleyebiliyor. Ancak yalnızca mandalinanın beyaz liflerini tüketmek, kolesterolü düşürmek için tek başına yeterli değil.

MANDALİNAYI SIKMAK YERİNE BÜTÜN OLARAK TÜKETİN

Mandalinanın suyunu sıkmak yerine dilimleriyle birlikte tüketmek, meyvenin doğal liflerinden daha fazla yararlanmayı sağlıyor. Turunçgillerin besin değerlerini inceleyen bilimsel bir derlemeye göre 100 gram klementin mandalinanın etli kısmında 1,7-1,8 gram lif bulunurken aynı miktardaki meyve suyunda bu değer 0,1 grama kadar düşüyor.

C VİTAMİNİ AÇISINDAN DA ZENGİN

Mandalina, lif içeriğinin yanı sıra C vitaminiyle de öne çıkıyor. Klementin mandalinanın 100 gramlık etli kısmı, 31 ile 38 miligram arasında C vitamini içerebiliyor. Bu vitamin, bağışıklık sisteminin normal işleyişinde önemli rol oynuyor.

BEYAZ LİFLERİ TEMİZLEMEK ZARARLI MI?

Mandalinanın üzerindeki beyaz lifleri temizlemek sağlık açısından zararlı bir davranış değil. Ancak bu kısımların ayrılmasıyla meyvenin içerdiği doğal liflerin ve bazı bitkisel bileşenlerin bir bölümünden yararlanılamıyor.

MANDALİNAYI BİR DAHA SOYARKEN DİKKAT EDİN

Mandalinanın turuncu kabuğunu soyduktan sonra dilimlerin üzerinde kalan beyaz lifleri tamamen temizlemenize gerek yok. Tadından veya dokusundan rahatsız olmuyorsanız bu lifleri meyveyle birlikte tüketerek günlük lif alımınıza katkı sağlayabilirsiniz.