Market alışverişinde et seçerken genellikle kilogram fiyatına, etin rengine ve yağ oranına bakılıyor. Ancak aynı reyondaki ürünlerin farklı renklerde tepsilerde satışa sunulmasının da bir nedeni bulunuyor. Siyah, sarı, kırmızı ve beyaz ambalajlar, bazı marketlerde ürün gruplarını birbirinden ayırmak ve belirli et çeşitlerini öne çıkarmak için tercih ediliyor. Arjantin basınında yer alan haberler, bu renklerin tüketici tercihlerini nasıl etkilediğini gündeme taşıdı. Üstelik pahalı görünen bir ambalaj, içindeki etin mutlaka daha kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. İşte marketlerdeki et tepsilerinin renklerinin anlamları ve alışveriş sırasında gözden kaçırılmaması gereken ayrıntılar...

SİYAH ET TEPSİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Siyah tepsiler, bazı marketlerde özel olarak seçilmiş etleri ve daha yüksek fiyatlı ürünleri öne çıkarmak için kullanılıyor. Özellikle kaliteli kesimlerin bulunduğu reyonlarda tercih edilen siyah ambalajlar, ürünün daha dikkat çekici ve seçkin görünmesini sağlayabiliyor. Ancak siyah tepside satılan her etin diğerlerinden daha lezzetli veya daha taze olduğunu düşünmek doğru değil. Bu renk çoğu zaman marketin ürün sunumuna ilişkin ticari tercihinden kaynaklanıyor.

SARI ET TEPSİLERİ NEDEN KULLANILIYOR?

Sarı renkli tepsiler, bazı marketlerde günlük tüketim için sunulan et çeşitlerini ve ekonomik ürün gruplarını ayırmak amacıyla tercih ediliyor. İndirim kampanyaları veya özel fiyatlarla satışa çıkarılan etler de zaman zaman bu renk ambalajlarda yer alabiliyor. Bununla birlikte sarı tepsideki etlerin mutlaka indirimli ya da daha düşük kaliteli olduğu söylenemez. Ambalaj renklerinin kullanım şekli marketten markete değişebiliyor.

KIRMIZI VE BEYAZ ET TEPSİLERİ NEYİ GÖSTERİYOR?

Kırmızı ve beyaz tepsiler, marketlerde en sık karşılaşılan geleneksel ambalaj seçenekleri arasında bulunuyor. Kıyma, kuşbaşı ve farklı yemeklerde kullanılan standart et kesimleri bu renklerde satışa sunulabiliyor. Kırmızı tepsiler etin görünümünü öne çıkarırken beyaz ambalajlar daha sade bir sunum sağlıyor. Ancak bu renklerin bütün marketlerde aynı ürün sınıfını temsil ettiğine ilişkin ortak bir standart bulunmuyor. Dolayısıyla yalnızca tepsinin rengine bakarak etin kalitesi hakkında kesin bir sonuca varılamıyor.

EN KALİTELİ ET HANGİ RENK TEPSİDE SATILIYOR?

Et tepsilerindeki renk farklılığı, tüketiciler için ilk bakışta bir kalite göstergesi gibi görünse de gerçekte durum farklı. Siyah ambalajların daha pahalı ürünlerde, sarı tepsilerin ise ekonomik seçeneklerde kullanılması her market için geçerli bir uygulama değil. Bu nedenle etin kalitesini belirlemek için ambalaj rengi yerine ürünün özelliklerine bakılması gerekiyor. Etin kesimi, yağ dağılımı, saklama koşulları ve tazeliği, satın alma kararında çok daha önemli bir rol oynuyor.

ET SATIN ALIRKEN BU AYRINTILARA DİKKAT EDİN!

Etin görünümü, doğru ürünü seçerken önemli ipuçları verebiliyor. Özellikle kas dokusunun içinde bulunan ince yağ çizgileri, pişirme sırasında etin daha sulu ve lezzetli olmasına katkıda bulunabiliyor. Mermerimsi yağ dağılımı olarak bilinen bu özellik, bazı et kesimlerinin tercih edilmesinde etkili oluyor. Bununla birlikte yağın rengi hayvanın beslenme şekline göre değişebildiğinden, yalnızca beyaz veya sarımsı görünmesine bakarak etin tazeliği değerlendirilemiyor. Etin yüzeyindeki anormal yapışkanlık, kötü koku ve ambalajdaki bozulma belirtileri ise alışveriş sırasında dikkat edilmesi gereken önemli işaretler arasında bulunuyor.

ET TEPSİSİNDE SIVI BİRİKMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Paketli etlerin altında zaman zaman kırmızımsı bir sıvı biriktiği görülebiliyor. Bu durum her zaman ürünün bozulduğu anlamına gelmiyor. Etin saklanması sırasında dokusundaki suyun bir kısmı dışarı çıkabiliyor ve ambalajın tabanında toplanabiliyor. Ancak sıvı miktarının yanı sıra ambalajın sağlamlığına, son tüketim tarihine ve ürünün muhafaza edildiği sıcaklığa da dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle yırtılmış, sızdıran veya hasar görmüş paketlerin tercih edilmemesi öneriliyor.

ETİN TAZELİĞİNİ ANLAMAK İÇİN ETİKETİ KONTROL EDİN

Marketlerde et satın alırken ambalaj üzerindeki bilgiler, tepsinin renginden çok daha güvenilir bir rehber sunuyor. Ürünün hangi et kesiminden elde edildiği, paketleme ve son tüketim tarihleri, saklama koşulları ve kilogram fiyatı mutlaka incelenmeli. Aynı tür etin farklı ambalajlarda satışa sunulması kalite farkından değil, marketlerin ürünleri sınıflandırma ve pazarlama yöntemlerinden kaynaklanabiliyor. Bu nedenle yalnızca siyah tepside olduğu için daha fazla ödeme yapmak veya sarı tepside satıldığı için bir üründen uzak durmak doğru bir yaklaşım değil. Et seçiminde asıl belirleyici olan ürünün içeriği, korunma koşulları ve etiketindeki bilgiler olmalı.