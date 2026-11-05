"Ne yaptıysam geçmedi" diyenler dikkat! Ayakkabı kokusunu bıçak gibi kesen 5 altın kural

Ayakkabıları çıkardığınızda ortaya çıkan kötü koku, ne kadar temizlik yapılırsa yapılsın bazen bir türlü ortadan kalkmayabiliyor. Özellikle kış aylarında botların ve kapalı ayakkabıların daha sık kullanılması, bu sorunu belirgin hale getiriyor. Çoğu kişi çözümü ayakkabı parfümlerinde veya farklı temizlik yöntemlerinde arasa da kötü kokunun kaynağı çoğu zaman ayakkabının içinde biriken nem ve bu ortamda çoğalan bakteriler oluyor. Peki, ayakkabı kokusunu önlemek için ne yapmak gerekiyor? İşte kötü kokuyla mücadelede etkili 5 altın kural...

1. AYNI AYAKKABIYI HER GÜN GİYMEYİN

Ayakkabıların içinde biriken nemin tamamen kuruması zaman alabilir. Aynı ayakkabıyı arka arkaya günlerde giymek, nemin içeride kalmasına ve kötü kokunun artmasına neden olabilir. Bu nedenle mümkünse iki farklı ayakkabıyı dönüşümlü kullanın. Eve geldiğinizde ayakkabılarınızı havadar bir yerde bekletin.

2. ÇORAPLARINIZI HER GÜN DEĞİŞTİRİN

Ayak teri çorapların içinde birikerek bakterilerin çoğalması için uygun ortam oluşturabilir. Bu nedenle çorapları her gün değiştirmek, terleyen çorapları ise gün içinde yenilemek önemlidir. Nemi uzaklaştırmaya yardımcı kumaşlardan üretilen çorapları tercih etmek de kötü kokuyu azaltmaya yardımcı olabilir.

3. AYAKKABILARINIZI MUTLAKA HAVALANDIRIN

Ayakkabıları çıkardıktan sonra doğrudan kapalı bir dolaba kaldırmak yerine havalanabilecekleri kuru bir yerde bekletin. Çıkarılabilen tabanlıkları ayakkabıdan ayırarak kurutun. Böylece ayakkabının içinde biriken nemin uzaklaşmasına yardımcı olabilirsiniz.

4. AYAKLARINIZI YIKADIKTAN SONRA İYİCE KURULAYIN

Ayak temizliği kadar kurulama da önem taşıyor. Özellikle parmak aralarında kalan nem, hem kötü kokuya hem de mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir. Ayaklarınızı her gün yıkayın ve çorap giymeden önce tamamen kuruduklarından emin olun.

5. AYAK PUDRASI VE TERLEME ÖNLEYİCİ ÜRÜNLERDEN YARARLANIN

Aşırı terleme, ayakkabı kokusunun devam etmesindeki önemli etkenlerden biri olabilir. Ayak pudraları nemin kontrolüne yardımcı olabilir. Terleme önleyici ürünler de uygun şekilde kullanıldığında bu sorunu azaltabilir. Ancak kaşıntı, kızarıklık ve deri soyulması gibi belirtiler varsa mantar enfeksiyonu ihtimaline karşı bir dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir.

KÖTÜ KOKUNUN KAYNAĞI SADECE TERLEME DEĞİL

Ayakkabı kokusunun temel nedenlerinden biri, terli ve nemli ortamda çoğalan bakterilerdir. Bu nedenle yalnızca ayakkabının içini temizlemek yeterli olmayabilir. Ayak hijyenine dikkat etmek, ayakkabıları kurutmak ve çorapları düzenli değiştirmek sorunun önlenmesinde birlikte önem taşır. Tüm önlemlere rağmen koku devam ediyorsa altta yatan bir cilt sorunu açısından uzman değerlendirmesi gerekir.