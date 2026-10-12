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        Haberler Bilgi Yaşam Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

        Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

        Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Çılgın Sayısal Loto'da bir çekiliş heyecanı daha yaşanıyor. Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 12 Ekim tarihinde noter huzurunda saat 21.30'da başlıyor. En son 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden çıkmayınca devasa ikramiye tutarı bir sonraki çekilişe devretti. Şimdi ise gözler yeni Sayısal Loto sonuçlarında. Peki Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 20:18 Güncelleme:
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        Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı Milli Piyango Online üzerinden erişime açılıyor. Sisal Şans tarafından haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi, noter huzurunda gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar belli olunca Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye duyurulacak. Peki, 12 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranı

        SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sayısal Loto haftanın ilk çekilişiyle pazartesi akşamı saat 21:30'da gerçekleşiyor. Çekiliş millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılıyor.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR, KURALLARI NELERDİR?

        Çılgın Sayısal Loto, 1 ile 90 arasındaki sayılar arasından 6 tanesinin seçilmesi esasına dayanır. Oynanan her kolonda en az 2, en fazla 6 sayının doğru tahmin edilmesiyle farklı derecelerde ikramiye kazanılır.

        6 Bilen: 6 ana numaranın tamamını doğru bilenler büyük ikramiyenin sahibi olur.

        5+1 Bilen: 5 ana numarayı ve 6. sayı olarak Joker numarasını doğru tutturanlar kazanır.

        5 Bilen: Joker hariç 5 ana numarayı doğru tahmin edenler ikramiye alır.

        4 Bilen: 4 ana numarayı doğru tahmin edenlerdir.

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        3 Bilen: 3 ana numarayı doğru tahmin edenlerdir.

        2 Bilen: 2 ana numarayı doğru tahmin edenlerdir.

        Oyun kuponları Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması veya yetkili Milli Piyango satış bayileri üzerinden doldurulabilir.

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        #sayısal loto
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