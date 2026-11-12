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        Haberler Bilgi Tartı haftalardır değişmiyorsa dikkat! Kilo verememenizin nedeni diyet olmayabilir: İşte çoğu kişinin fark etmediği 5 neden

        Tartı haftalardır değişmiyorsa dikkat! Kilo verememenizin nedeni diyet olmayabilir: İşte çoğu kişinin fark etmediği 5 neden

        Diyet yapıyor, hareket ediyor ama tartıda beklediğiniz değişimi göremiyorsanız sorun yalnızca yedikleriniz olmayabilir. Kilo verme sürecini sessizce yavaşlatan 5 önemli neden çoğu kişinin gözünden kaçıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Kilo vermeyi engelleyen 5 neden!

        Haftalarca porsiyon küçültüp egzersiz yapmasına rağmen tartıda aynı rakamı gören pek çok kişi, nerede hata yaptığını sorguluyor. Uzmanlara göre bu duraklama her zaman diyetin bozulmasından veya irade eksikliğinden kaynaklanmıyor. Vücuttaki bazı görünmez frenler kilo kaybının önüne geçebiliyor.

        TARTIDAKİ DİRENÇ HER ZAMAN DİYETTEN KAYNAKLANMIYOR

        Kilo verme sürecinde uzun süre aynı kiloda kalmak birçok kişinin karşılaştığı sorunlardan biri. Kalori alımını azaltmak ve egzersiz yapmak önemli olsa da vücudun kilo kaybına verdiği yanıt kişiden kişiye değişebiliyor.

        Uzmanlar, kilo kontrolünde bireysel farklılıkların dikkate alınması gerektiğini belirterek kilo vermeyi zorlaştıran 5 önemli faktöre dikkat çekiyor. Bu etkenlerin başında insülin direnci, hormonal sorunlar, uyku ve stres geliyor.

        İNSÜLİN DİRENCİ KİLO KAYBINI ZORLAŞTIRABİLİYOR

        İnsülin direnci, hücrelerin insülin hormonuna verdiği yanıtın azalmasıyla ortaya çıkıyor. Vücut kan şekeri dengesini koruyabilmek için daha fazla insülin üretmek zorunda kalabiliyor.

        Özellikle karın çevresindeki yağlanma ve bazı metabolik sorunlarla birlikte görülebilen insülin direnci, kilo kontrolünü güçleştirebiliyor. Uzun süredir kilo vermekte zorlanan kişilerde kan şekeri, HbA1c ve gerekli görülen diğer metabolik değerlerin değerlendirilmesi önem taşıyor.

        HORMONLAR TARTIDAKİ RAKAMI DEĞİŞTİREBİLİR

        Vücut ağırlığının düzenlenmesinde hormonlar önemli rol oynuyor. Tiroid bezinin yeterince çalışmadığı hipotiroidi durumunda metabolizma yavaşlayabiliyor ve kilo artışı görülebiliyor.

        Polikistik over sendromu ve Cushing sendromu gibi hormonal rahatsızlıklar da kilo vermeyi zorlaştıran nedenler arasında bulunuyor. Açıklanamayan kilo artışına sürekli yorgunluk, adet düzensizliği veya farklı metabolik belirtiler eşlik ediyorsa hormonal nedenlerin değerlendirilmesi gerekiyor.

        UYKUSUZLUK VE STRES İŞTAHI ETKİLEYEBİLİYOR

        Uyku, yalnızca dinlenme açısından değil, iştah ve enerji dengesinin korunması için de önem taşıyor. Yetersiz veya kalitesiz uyku, açlık ve tokluk mekanizmalarını etkileyerek yüksek kalorili yiyeceklere yönelme eğilimini artırabiliyor.

        Uzun süreli stres de beslenme alışkanlıklarını değiştirebiliyor. Özellikle duygusal yeme davranışı nedeniyle günlük alınan kalori miktarı fark edilmeden yükselebiliyor. Bu nedenle kilo verme sürecinde beslenmenin yanında uyku düzeni, hareketlilik ve stres yönetimi de öne çıkıyor.

        SAĞLIKLI SANDIĞINIZ BESİNLERDE GİZLİ KALORİ OLABİLİR

        Kilo vermeye çalışanların sık yaptığı hatalardan biri, gün boyunca ne kadar kalori aldığını fark etmemek. Sağlıklı kabul edilen besinlerin büyük porsiyonlarda tüketilmesi, şekerli içecekler, sık atıştırma ve yüksek kalorili soslar toplam enerji alımını önemli ölçüde artırabiliyor.

        Çok düşük kalorili ve katı diyetler ise başlangıçta hızlı kilo kaybı sağlasa da uzun vadede sürdürülebilir olmayabiliyor. Günlük yaşama uyum sağlayan dengeli bir beslenme düzeni bu nedenle daha fazla önem kazanıyor.

        HAREKETSİZ YAŞAM KİLO KAYBINI YAVAŞLATABİLİR

        Günlük fiziksel aktivitenin düşük olması enerji harcamasını azaltıyor. Özellikle masa başında çalışan kişilerde gün boyunca gerçekleşen hareket miktarı düşünüldüğünden daha düşük kalabiliyor.

        Kilo kaybı yaşandıkça vücudun ihtiyaç duyduğu enerji miktarı da azalabiliyor. “Metabolik adaptasyon” adı verilen bu durum, zaman içinde kilo kaybının yavaşlamasına yol açabiliyor. Düzenli yürüyüş ve kas kütlesini destekleyen direnç egzersizleri kilo kontrolüne katkı sağlayabilse de fiziksel aktivitenin kişinin yaşı, sağlık durumu ve kapasitesine göre planlanması gerekiyor.

        KİLO VEREMEYENLER NE YAPMALI?

        Kilo vermeyi zorlaştıran nedenleri tek bir faktöre bağlamak doğru olmayabiliyor. Beslenme düzeni, günlük hareket miktarı, uyku kalitesi, kullanılan ilaçlar, metabolik değerler ve olası hormonal sorunların birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

        Uzun süredir kilo veremeyen veya fazla kiloya eşlik eden sağlık sorunları bulunan kişilerin sağlık profesyonellerinden destek alması öneriliyor. Bazı kişilerde hekim değerlendirmesiyle ilaç tedavileri, endoskopik yöntemler veya cerrahi seçenekler de gündeme gelebiliyor ancak bu yöntemler herkes için uygun olmayabiliyor.

        SADECE TARTIDAKİ RAKAMA BAKMAK YETERLİ DEĞİL

        Kilo kontrolünde yalnızca tartıdaki rakama odaklanmak sürecin tamamını göstermeyebiliyor. Vücut yağ oranı, bel çevresi, kas kütlesi ve metabolik sağlık değerleri de önemli göstergeler arasında bulunuyor.

        Uzmanlara göre temel hedef, kısa sürede mümkün olduğunca fazla kilo vermek yerine sağlıklı ve sürdürülebilir alışkanlıklar oluşturmak. Kilo verme sürecinde asıl farkı, tartıdaki tek bir rakamdan çok vücudun genel sağlık tablosundaki değişim ortaya koyuyor.

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        #metabolizma
        #kilo verme
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