Televizyon izlerken kumandaya daha sık uzanmak, yaş ilerledikçe ortaya çıkan sıradan bir değişiklik gibi görülebiliyor. Ancak zamanla gelişen işitme kaybı, kişinin farkına varmadan günlük alışkanlıklarını değiştirmesine neden olabiliyor. Özellikle ileri yaşlarda daha sık karşılaşılan bu durumun beyin sağlığıyla da bağlantısı bulunuyor. İşte işitme kaybının günlük yaşamda ortaya çıkan belirtileri ve sağlığımız üzerindeki etkileri.

İLK BELİRTİ EVDE ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 3 Mart 2026 tarihli açıklamasına göre televizyon ve radyo sesini normalden fazla yükseltme ihtiyacı, yaşa bağlı işitme kaybının erken belirtileri arasında bulunuyor. İşitme yetisindeki azalma genellikle yavaş ilerlediği için kişi bu değişikliği uzun süre fark edemeyebiliyor.

60 YAŞ ÜZERİNDEKİLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütünün güncel verilerine göre 60 yaş üzerindeki bireylerin yüzde 25'inden fazlası, günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyen işitme kaybı yaşıyor. Dünya genelinde ise 430 milyon insanın işitme kaybı nedeniyle rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

BEYİN DAHA FAZLA ÇABA HARCIYOR

İşitme kaybı yaşayan kişilerde beyin, sesleri ve konuşmaları anlamlandırmak için daha fazla çalışmak zorunda kalabiliyor. ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsüne göre bu durum, hafıza ve düşünme gibi zihinsel işlevler için kullanılan kaynaklar üzerinde ek yük oluşturabiliyor.

HAFIZAYI DA ETKİLEYEBİLİYOR

Araştırmalar, işitme kaybı yaşayan ileri yaştaki bireylerde hafıza ve konsantrasyon gibi zihinsel becerilerin daha hızlı gerileyebildiğini gösteriyor. İşitme kaybı ile demans riskindeki artış arasında da bağlantı bulunuyor. Ancak işitme kaybı yaşayan herkesin demans geliştireceği anlamına gelmiyor.

BİN KİŞİYE YAKIN KATILIMCI İNCELENDİ

Johns Hopkins Üniversitesinden Dr. Frank Lin'in de yürüttüğü ve sonuçları The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmada, 70-84 yaş arasındaki yaklaşık bin kişi üç yıl boyunca takip edildi. Araştırmacılar, işitme kaybına yönelik tedavinin zihinsel beceriler üzerindeki etkisini inceledi.

YÜZDE 48'LİK FARK DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada demans riski daha yüksek olan katılımcılarda işitme cihazlarını da kapsayan müdahalenin, zihinsel becerilerdeki gerileme hızını yüzde 48 oranında azalttığı görüldü. Ancak araştırmanın tüm katılımcıları birlikte değerlendirildiğinde aynı etki gözlenmedi.

SOSYAL HAYATTAN UZAKLAŞMAYA NEDEN OLABİLİYOR

Konuşmaları takip etmekte zorlanan kişiler zamanla aile toplantılarından, arkadaş buluşmalarından ve kalabalık ortamlardan uzaklaşabiliyor. Bu durum yalnızlık hissini artırırken kişinin sosyal ilişkilerini ve ruh sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor.

DÜŞME RİSKİYLE DE BAĞLANTISI VAR

İşitme kaybının etkileri yalnızca iletişim ve hafızayla sınırlı değil. Araştırmalar, hafif düzeydeki işitme kaybının bile düşme riskindeki artışla ilişkili olduğunu gösteriyor. Çevredeki uyarı seslerini duymakta zorlanmak da günlük yaşamda güvenlik sorunlarına yol açabiliyor.

HER İŞİTME KAYBI YAŞLANMADAN KAYNAKLANMIYOR

Kulak kiri birikmesi, kulak enfeksiyonları, yüksek sese uzun süre maruz kalmak ve bazı ilaçların yan etkileri de işitme sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle işitme yetisindeki değişikliklerin yalnızca yaşlanmaya bağlanmaması gerekiyor.

BU BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Telefonda konuşulanları anlamakta zorlanmak, çevrenizdekilerin mırıldandığını düşünmek, sık sık söylenenleri tekrar ettirmek, kulak çınlaması yaşamak ve televizyonun sesini başkalarını rahatsız edecek kadar yükseltmek işitme kaybının belirtileri arasında yer alıyor.

İŞİTME TESTİNİ ERTELEMEYİN

Dünya Sağlık Örgütü, özellikle ileri yaşlarda işitme kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını öneriyor. İşitme kaybının erken fark edilmesi ve nedenine uygun tedavinin uygulanması, günlük yaşam kalitesinin korunmasına yardımcı olabiliyor. Aniden gelişen işitme kaybında ise vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerekiyor.