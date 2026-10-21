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        Haberler Bilgi "Yan bakan Chloe" artık 15 yaşında! Tek bir fotoğrafı ailesinin hayatını değiştirdi... İşte son hali

        "Yan bakan Chloe" artık 15 yaşında! Tek bir fotoğrafı ailesinin hayatını değiştirdi... İşte son hali

        Henüz 2 yaşındayken kameraya attığı şüpheci bakışla dünya çapında tanınan Chloe Clem'i hatırlıyor musunuz? İnternetin unutulmaz yüzlerinden biri olan "Side Eye Chloe" artık 15 yaşında! Aradan geçen 13 yılda büyük bir değişim geçiren genç kızın son hali görenleri şaşırtıyor. İşte tek bir bakışıyla milyonların tanıdığı Chloe'nin yıllar sonraki hali...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        "Yan bakan Chloe"nin son hali

        2013 yılında tek bir yüz ifadesiyle milyonların hafızasına kazınan Chloe Clem, artık çocukluk yıllarındaki görüntüsünden oldukça farklı. İnternet dünyasında "Yan Bakan Chloe" olarak tanınan genç kız, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve hayranlarıyla buluştuğu etkinliklerle dikkat çekiyor. Yıllar içindeki değişimi merak konusu olan Chloe'nin hikayesi ise yalnızca o meşhur fotoğrafla sınırlı değil. Birkaç saniyelik bakışın ailesine kazandırdığı para ve erken yaşta gelen şöhretin etkileri de en az son hali kadar ilgi çekici.

        HER ŞEY DİSNEYLAND SÜRPRİZİYLE BAŞLADI

        Chloe'nin internet fenomenine dönüşmesini sağlayan görüntü, 2013 yılında ailesinin çektiği bir videoda ortaya çıktı.

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        Annesi Katie Clem, kızları Lily ve Chloe'ye Disneyland'e gideceklerini söyleyerek sürpriz yapmak istedi. O sırada 7 yaşında olan Lily, haberi duyunca sevinç gözyaşlarına boğuldu. Ancak 2 yaşındaki Chloe'nin tepkisi beklenenden çok farklıydı.

        Ablasının heyecanını izleyen küçük kız, kameraya şüpheci bir yan bakış attı. Ailenin YouTube'da paylaştığı videodan alınan bu kare, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

        O MEŞHUR BAKIŞ SOSYAL MEDYADA MİLYONLARA ULAŞTI

        Chloe'nin yüz ifadesi, özellikle şaşkınlık, kuşku ve inanmazlık anlatmak isteyen internet kullanıcılarının sık başvurduğu görseller arasına girdi.

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        Fotoğraf önce Tumblr'da yayıldı, ardından farklı sosyal medya platformlarında caps ve GIF olarak paylaşılmaya başladı. Küçük kız, dünya genelinde "Side Eye Chloe" yani "Yan Bakan Chloe" adıyla tanındı.

        Yıllar boyunca sayısız paylaşımda kullanılan görüntü, Chloe'nin yalnızca internet ortamında değil, günlük yaşamda da tanınmasını sağladı.

        ARADAN 13 YIL GEÇTİ! CHLOE ARTIK 15 YAŞINDA

        Bir zamanlar otomobilin arka koltuğunda verdiği tepkiyle tanınan Chloe Clem, artık 15 yaşında bir genç kız.

        Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntüleri, çocukluk dönemindeki fotoğrafıyla tanınan Chloe Clem'in yıllar içindeki değişimini gözler önüne seriyor. Genç kız, paylaşımlarının yanı sıra hayranlarıyla buluştuğu etkinliklerle de dikkat çekiyor.

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        2026 yılında Nashville Celebrity Comic Con ve Smoky Mountain Nostalgia Fest etkinliklerine katılan Chloe, hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi ve kendisini dünyaca ünlü yapan o meşhur bakışın görsellerini imzaladı.

        Chloe'nin Instagram hesabındaki takipçi sayısı ise 700 bini aşmış durumda.

        MEŞHUR FOTOĞRAFI 74 BİN DOLARA SATILDI

        Chloe'nin çocukluk fotoğrafı, yıllar sonra ailesine önemli bir gelir de sağladı.

        Aile, 2021 yılında dünyaca tanınan yan bakış fotoğrafını NFT olarak satışa sundu. Görüntünün dijital sahipliğini temsil eden NFT, yaklaşık 74 bin dolara alıcı buldu.

        Chloe'nin tanınırlığı reklam iş birliklerinin de önünü açtı. Annesi Katie Clem, People dergisine yaptığı açıklamada bu sayede ailenin maddi koşullarının iyileştiğini, daha iyi bir eve taşınabildiklerini ve otomobil alabildiklerini anlattı.

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        ANNESİ YILLAR SONRA ŞÖHRETİN ZORLUKLARINI ANLATTI

        Henüz 2 yaşındayken gelen dünya çapındaki şöhret, Chloe'nin ailesi için yalnızca maddi fırsatlar anlamına gelmiyordu.

        Annesi Katie Clem, yıllar sonra verdiği röportajlarda çocuklarının erken yaşta tanınmasının bazı zorluklar yarattığını açıkladı. Kızları büyüdükçe sürekli kameralar karşısında olmak istemediklerini fark ettiğini belirten Clem, bu nedenle aile videolarını azaltmaya karar verdiklerini söyledi.

        Geçmişteki bazı kararlarından pişmanlık duyduğunu da dile getiren anne, çocuklarının normal bir çocukluk geçirmesini istediğini ifade etti.

        CHLOE İSE ŞÖHRETİ HAKKINDA FARKLI DÜŞÜNÜYOR

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        Annesinin erken yaşta gelen şöhrete ilişkin çekincelerine karşın Chloe'nin yaşadıklarına bakışı farklı.

        People dergisine verdiği röportajda çocukken tanınmış olmaktan pişmanlık duymadığını belirten genç kız, gelecekte kendi sosyal medya içeriklerini üretme fikrine de olumlu yaklaştı.

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