Zeki insanların ortak noktası şaşırttı: Herkes zayıflık sanıyordu, meğer yüksek zeka işaretiymiş!

Zeki insanların en belirgin ortak özelliği, her sorunun cevabını bilmeleri veya hızlı karar vermeleri olmayabilir. Bilimsel araştırmalar, yüksek zeka düzeyiyle bağlantılı dikkat çekici bir düşünme alışkanlığını ortaya koyuyor. Kendi fikirlerini sorgulayan, karşıt görüşleri değerlendiren ve yeni bilgiler karşısında düşüncelerini değiştirebilen kişilerin bilişsel becerileriyle ilgili önemli bulgular elde edildi. Üstelik bu alışkanlığın zamanla geliştirilebileceği belirtiliyor.

ZEKİ İNSANLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ ARAŞTIRMALARLA ORTAYA KONDU

Psikologlar Keith Stanovich ve Richard West'in 1997 yılında Journal of Educational Psychology dergisinde yayımlanan araştırması, zeka ile düşünme biçimleri arasındaki ilişkiye odaklandı.

Araştırmada, yüksek bilişsel yetenekle bağlantılı önemli özelliklerden birinin "aktif açık fikirlilik" olduğu belirlendi. Bu kavram, kişinin yalnızca kendi düşüncelerini destekleyen bilgilere yönelmesi yerine, inançlarıyla çelişen kanıtları da değerlendirmesini ifade ediyor.

2023 yılında Journal of Intelligence dergisinde yayımlanan kapsamlı bir inceleme de açık fikirli düşünme ile bilişsel beceriler arasındaki ilişkinin farklı araştırmalarda tekrarlandığına dikkat çekti.

YÜKSEK ZEKANIN İŞARETİ HER ZAMAN HAKLI OLMAK DEĞİL

Aktif açık fikirlilik, kişinin mevcut düşüncelerine bağlı kalmak yerine yeni bilgileri tarafsız biçimde değerlendirmesini gerektiriyor. Bu düşünme biçimine sahip kişiler, karşıt görüşleri dinleyebiliyor ve güçlü kanıtlarla karşılaştıklarında fikirlerini değiştirebiliyor.

Araştırmalar, bu alışkanlığın bilimsel akıl yürütme, karar verme ve düşünce hatalarını fark etme gibi becerilerle ilişkili olduğunu gösteriyor. Üstelik söz konusu bağlantı, genel bilişsel yetenek dikkate alındığında da gözlemlenebiliyor.

FİKİR DEĞİŞTİRMEK ZAYIFLIK DEĞİL, ZİHİNSEL ESNEKLİK OLABİLİR

Bir konuda sık sık fikir değiştirmek veya kesin karar vermekte zorlanmak, çoğu zaman kararsızlık olarak değerlendiriliyor. Ancak yeni kanıtlar doğrultusunda düşüncelerini yeniden gözden geçirmek, zihinsel esnekliğin bir göstergesi olabiliyor.

2019 yılında Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan araştırma, zeka ve bilişsel esnekliğin entelektüel alçakgönüllülükle ayrı ayrı ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Bu özellik, kişinin yanılabileceğini kabul etmesini ve farklı görüşlere saygı göstermesini içeriyor. Ancak her kararsızlığın yüksek zeka anlamına geldiği söylenemiyor.

2024 YILINDAKİ ARAŞTIRMADA DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

2024 yılında Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı bir meta-analiz, kişilik özellikleriyle zeka arasındaki bağlantıları değerlendirdi.

Araştırmada, deneyime açıklık kapsamında özellikle entelektüel merakın ölçülen zeka düzeyiyle güçlü ve tutarlı biçimde ilişkili olduğu görüldü. Yeni fikirleri araştırma ve zihinsel çaba gerektiren konularla ilgilenme eğilimi öne çıktı.

Aynı yıl Journal of Intelligence dergisinde yayımlanan ve 341 ergenin bir eğitim yılı boyunca takip edildiği başka bir araştırma ise düşünmekten keyif alma eğilimiyle akıcı zeka arasında çift yönlü bir ilişki bulunduğunu gösterdi.

ZEKİ İNSANLAR NEDEN KARŞIT GÖRÜŞLERİ DİNLİYOR?

Açık fikirli düşünme alışkanlığına sahip kişiler, yalnızca kendileriyle aynı görüşü paylaşan insanlarla iletişim kurmuyor. Farklı deneyimlere ve düşüncelere sahip kişilerle konuşarak kendi bilgilerinin eksik yönlerini fark etmeye çalışıyor.

Bu yaklaşımda amaç tartışmayı kazanmak değil, mevcut düşüncelerin ne kadar sağlam olduğunu değerlendirmek. Karşıt bir görüşle karşılaşmak, kişinin savunmaya geçmesi yerine konuyu yeniden incelemesine fırsat verebiliyor.

AÇIK FİKİRLİ DÜŞÜNME ALIŞKANLIĞI NASIL GELİŞTİRİLİR?

Araştırmaların dikkat çektiği önemli noktalardan biri, açık fikirli düşünmenin değişmez bir kişilik özelliği olmaması. Bu alışkanlık, bilinçli çaba ve tekrar yoluyla geliştirilebiliyor.

Kendi düşüncelerini sorgulamak, farklı görüşleri değerlendirmek ve mevcut fikirlerle çelişen kanıtları incelemek bu sürecin temel adımları arasında bulunuyor.

Bir konuda yalnızca haklı çıkmaya çalışmak yerine eksik bilgileri araştırmak, daha sağlıklı kararlar verilmesine yardımcı olabiliyor. Bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu temel mesaj ise güçlü düşünmenin yalnızca doğru cevapları bilmekten değil, gerektiğinde yanıldığını kabul edebilmekten de geçtiği. son paragraf gerekli mi olmasa da olurmu?