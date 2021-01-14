Veri analiz şirketleri IDC ve Gartner 2020 yılı kişisel bilgisayar (PC) pazarı raporlarını yayımladı. İki kuruluşun neyi sevkiyat ve kişisel bilgisayar olarak tanımladığı konusunda farklılıklar olsa da söz konusu iki raporda da PC pazarının son 10 yılın en güçlü büyümesinin kaydedildiği bildirildi. Bu büyümede koronavirüs yüzünden evden çalışma ve uzaktan eğitimin yayılması etkili oldu.

IDC 300 MİLYON ADEDİN GEÇİLDİĞİNİ AÇIKLADI

IDC'nin açıkladığı verilere göre toplam PC sevkiyatları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 13.1 artarak 302 milyon 605 bin adede ulaştı. Pazar 2010'dan bu yana en hızlı büyümeyi gördü. Lenovo 72 milyon 669 bin adetlik sevkiyatla pazardaki liderliğini korudu. Lenovo'yu 67 milyon 646 bin adetle HP ve 50 milyon 298 bin adetle Dell takip etti. İlk 5'te yer alan firmalar arasında en sert artış ise yüzde 29.1 ile Apple'ın satışlarında yaşandı. Apple'ın kişisel bilgisayar sevkiyatı 2020'de 23 milyon 102 bin adede ulaştı.

IDC'nin açıkladığı sevkiyat rakamları (bin adet) Şirket 2020 2019 Değişim (%) Lenovo 72.669 64.855 12 HP 67.646 62.935 7.5 Dell 50.298 46.546 8.1 Apple 23.102 17.894 29.1 Acer 20.989 17.08 22.9 Diğer 67.901 58.357 16.4 Toplam 302.605 267.667 13.1

GARTNER'A GÖRE ARTIŞ YÜZDE 4.8

Gartner'a göre 2020'de toplam 275 milyon 147 bin adet PC sevkiyatı gerçekleşti. Sevkiyatlar bir önceki yıla göre yüzde 4.8 yükseldi. Bu 2010'dan bu yana elde edilen en hızlı büyüme oldu. Lenovo 68 milyon 507 milyon adetlik sevkiyatla liderliğini korurken bu firmayı 58 milyon 357 bin adetle HP ve 45 milyon 29 bin aadetle Dell takip etti.

Gartner'ın açıkladığı sevkiyat rakamları (bin adet) Şirket 2020 2019 Değişim (%) Lenovo 68.507 63.182 8.4 HP 58.357 57.949 0.7 Dell 45.029 44.095 2.1 Apple 22.454 18.337 22.5 Asus 16.424 14.449 10.3 Acer 16.264 14743 13.7 Diğer 48.111 19797 -3.4 Toplam 275.147 261.552 4.8

Lenovo 2020'de liderliğini koorumakla kalmadı pazar payını da yüzde 24.1'den yüzde 24.9'a yükseltti. Apple 4. sıradaki yerini korurken yüzde 22.5 ile pazardaki en hızlı büyümeyi yakaladı. Apple'ın 2020'deki pazar payı ise yüzde 8.2 oldu.

OYUN BİLGİSAYARI SATIŞLARI DA ZİRVE YAPTI

Yukarıda görüldüğü gibi rakamlar farklı olsa da iki rapor da PC pazarı için 2020'nin fazlasıyla olumlu geçtiğini gösteriyor. İki kurum da yayımladıkları raporlarda özellikle evden çalışmanın bu sonucu doğurduğuna işaret etti. IDC Başkan Yardımcısı Ryan Reith konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Tüm işaretler artışın daha devam edecek yolunun olduğunu ortaya koyuyor. Geçen yılki yükselişin ana nedeni evden çalışma ve uzaktan eğitimdi. Ancak bunun yanında oyun bilgisayarlarının ve monitörlerinin de satışlarının tüm zamanların zirvesinde olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK ARTIK TELEFON DEĞİL

Gartner Araştırma Direktörü Mikako Kitagawa ise "Özellikle hükümetlerin koronavirüs salgını yüzünden evde kalma emri verdiği bölgelerde yaşanan güçlü tüketici bilgisayarı talebinin pazarı büyüttüğünü gördük. Salgından önce tüketicilerin önceliği akıllı telefondu ancak bunun değiştiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

CHROMEBOOK EKLENİNCE RAKAMLAR YAKIN ÇIKIYOR

Gartner ile IDC raporları arasındaki en önemli farklardan birisi Gartner'ın Chromebookları kişisel bilgisayar olarak kabul etmemesi. Ancak firma yine de Chromebook satışlarını ayrıca yayımlıyor. Buna göre Chromebook satışları 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 80 artışla 30 milyon adede ulaştı. Bu rakamı eklediğinizde Gartner ve IDC'nin verileri birbirine çok yaklaşıyor.