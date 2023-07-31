Bilim insanları 46 bin yıl önce donan solucanları hayata döndürmeyi başardı

27 Temmuz tarihinde Plos Genetics dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bilim insanları Sibirya permafrostu türü solucanları 46 bin yıl sonra yeniden hayata döndürmeyi başardı.

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Şaşırtıcı bir şekilde, solucanlar hemen harekete geçti ve bir laboratuvar kabında üremeye başladı. Bu fantastik bir filmin parçası gibi gözükse de araştırmanın solucanların biyolojisini anlamak dışında da bir amacı var.

Araştırma grubu, dünyada giderek artan iklim krizi ve buna bağlı değişen hava koşullarına uyum sağlamanın anahtarını bulmaya çalışıyor. Bu şifreyi çözmek; tüm koşullara rağmen hayatta kalmaya devam edebilmenin formülü olabilir.

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