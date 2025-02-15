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        Haberler Yaşam Sanılanın aksi çıktı! Mısır mumyaları nasıl kokuyordu?

        Bilim insanları, Mısır mumyalarının 'güzel koktuğunu' tespit etti

        İngiltere'deki University College London (UCL) ve Slovenya'daki Ljubljana Üniversitesi'nden araştırmacılar, Antik Mısır mumyalarının 'güzel koktuğunu' tespit etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:45
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        Mısır mumyaları nasıl kokuyordu?
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        Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mısır Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık dokuz mumya incelendi.

        Çalışma kapsamında küçük tüpler ve pompalar kullanılarak mumyalardan koku örnekleri alındı.

        Analizler sonucunda, mumyalarda odunsu, baharatlı ve tatlı kokuların bulunduğu belirlendi.

        Araştırma ekibinden UCL Sürdürülebilir Miras Enstitüsü Araştırma Direktörü Cecilia Bembibre, elde edilen bulguların şaşırtıcı olduğunu belirtti.

        Bembibre, "Filmler ve kitaplarda, mumyaların kötü kokular yaydığına dair genel bir algı var. Ancak analizlerimiz, mumyaların hoş kokulara sahip olduğunu ortaya koydu" dedi.

        Çalışmanın sonuçları, Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlandı.

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        #Mısır mumyaları
        #Antik Mısır mumyaları
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