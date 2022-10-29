Kanserin çaresine bir adım daha yaklaşıldı

VHIO Erken İlaç Geliştirme Birimi Direktörü Dr. Elena Garralda, "MYC, kanserde 'en çok aranan' hedeflerden biridir çünkü meme, prostat, akciğer ve yumurtalık kanseri gibi birçok yaygın insan kanserini tetiklemede ve sürdürmede önemli bir rol oynar. Bugüne kadar, MYC'yi inhibe eden klinik onaylı hiçbir ilaç olmamıştı" dedi.