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Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 853 bini aştı.

Türkiye'de koronavirüse bağlı vefat sayısı 1198'e çıkarken, toplam vaka sayısı ise 56 bin 956'ya yükseldi. Korona salgını yayılmaya devam ederken, bu günlerde doğru bilgilerin alınması büyük bir önem taşıyor. Bu noktada insanlar sosyal medyada Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na mensup kişileri takip ediyor. Ancak sosyal medyadaki sahte hesaplar, doğru isimden doğru bilgiye ulaşmanın önünde bir engel oluyor. Bu sorunun önüne geçmek ve doğru isimlerin takip edilmesini sağlamak için Habertürk, Bilim Kurulu üyelerinin Twitter'daki gerçek hesaplarını paylaşıyor.

İşte Bilim Kurulu üyelerinin Twitter'daki gerçek hesapları...

Tevfik Özlü @drtevfikozlu

Ateş Kara @AtesAtesKara

Zeliha Koçak Tufan @drztufan

Alpay Azap @AlpayAzap

Serap Şimşek Yavuz @serapsimsekyvz

Şebnem Erdinç @fsebnemerdinc

Recep Öztürk @DrRecepOzturk

Firdevs Aktaş @FirdevsAkta6

Füsun Eyüboğlu @fusuneyuboglu

Rahmet Güner @ProfRahmetGuner

Akın Kaya @AKINKAYA6