Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 853 bini aştı.
Türkiye'de koronavirüse bağlı vefat sayısı 1198'e çıkarken, toplam vaka sayısı ise 56 bin 956'ya yükseldi. Korona salgını yayılmaya devam ederken, bu günlerde doğru bilgilerin alınması büyük bir önem taşıyor. Bu noktada insanlar sosyal medyada Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na mensup kişileri takip ediyor. Ancak sosyal medyadaki sahte hesaplar, doğru isimden doğru bilgiye ulaşmanın önünde bir engel oluyor. Bu sorunun önüne geçmek ve doğru isimlerin takip edilmesini sağlamak için Habertürk, Bilim Kurulu üyelerinin Twitter'daki gerçek hesaplarını paylaşıyor.
İşte Bilim Kurulu üyelerinin Twitter'daki gerçek hesapları...
Tevfik Özlü @drtevfikozlu
Ateş Kara @AtesAtesKara
Zeliha Koçak Tufan @drztufan
Alpay Azap @AlpayAzap
Serap Şimşek Yavuz @serapsimsekyvz
Şebnem Erdinç @fsebnemerdinc
Recep Öztürk @DrRecepOzturk
Firdevs Aktaş @FirdevsAkta6
Füsun Eyüboğlu @fusuneyuboglu
Rahmet Güner @ProfRahmetGuner
Akın Kaya @AKINKAYA6
YORUMLAR