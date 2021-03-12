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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, iki doz aşı yaptırıp da koronavirüse yakalananların sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 aşısının iki dozunu yaptırıp bağışık olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'sinin Covid-19 tanısı aldığını, 53'ünün hastanede yattığını, 5 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. İlhan, "Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek" dedi

Bilim Kurulu Üyesi İlhan, iki doz aşı yaptırıp da koronavirüse yakalananların sayısını açıkladı - Haberler
Prof. Dr. İlhan, iki doz aşı yaptırıp da koronavirüse yakalananların sayısını açıkladı
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DHA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüse karşı yapılan aşılamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsatarak, bu süreç boyunca 2 milyon 800 binden fazla kişinin koronavirüse yakalandığını, 29 binden fazla kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Burada önemli olan 29 bin canımızı yitirmiş olmamız. Koronavirüs dünyayı etkiliyor, dünyada da rakamlar çok olumsuz durumda. Türkiye, görece baktığınızda koronavirüs kontrolünde iyi ülkeler arasında yer alıyor. 29 bin vatandaşımızı kaybettik; ama yeterli tedavi ve önlemler almasaydık bu rakam çok daha yukarıya doğru çıkabilirdi" dedi.

'YAKIN ZAMANDA AŞIDA İKİNCİ GRUBA GEÇİLECEK'

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs ile mücadelede iki yöntem olduğunu belirterek, "Biri virüse hiç yakalanmamak, fiziksel mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek. Bunun yanında bir de aşımız var. Dünya 2020 sonbaharından itibaren aşılamaya başladı. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak ocak ayının başında aşılamaya başladık. Geldiğimiz noktada Türkiye'deki ilk aşılamadan bu yana tam 2 ay geçti sayılır. Bu 2 aylık zaman diliminde de 10 milyon 400 binden fazla aşı yaptık. 2 milyon 600 bini de bunların ikinci dozu. Bir başka ifade ile yaklaşık 700-800 bin kadar sağlık çalışanımızı ikinci dozda aşıladığımızı öngörürsek bu, 1 milyon 800 bin kadar 65 yaş üzeri büyüğümüzü aşıladığımız anlamına geliyor. Çok yakın zamanda ikinci gruba geçilecektir. Her iki grubun aşılanması tamamlanırsa koronavirüs için bir hayli aşama kat etmiş olabileceğimiz kanısındayım" diye konuştu.

'İKİNCİ DOZ AŞI OLAN 852 KİŞİ HASTALIK TANISI ALDI'

Prof. Dr. İlhan, aşının önemine değinerek, ikinci dozu yaptıktan sonra üzerinden iki hafta geçen, yani 'bağışık' denebilecek seviyeye ulaşan kişilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İlhan, "İki doz koronavirüs aşısı olduktan sonra üzerinden iki hafta geçen, yani bağışık olarak tanımlayabileceğimiz 1 milyon 300 bin vatandaşımızdan sadece 852 kişi hastalık tanısı aldı, bunların içerisinde de sadece 53 tanesi hastanede yattı, bunların içerisinde de yoğun bakımda yatan sadece 5 kişi söz konusu. 5 kişiden 3'ü de taburcu oldu. Bunları hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil. Benzer bir durum bizde de söz konusu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de yine aşı olduktan sonra enfekte olan kişiler var; ama hiçbiri yoğun bakımda yatmadı, entübe olmadı. Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Bu çok önemli. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Belki hastalığa yakalanmasını engelleyemiyor; ama yakalanan kişiler ağır hasta olmuyor, yoğun bakımlık olmuyor, entübe olmuyor, hayatlarını kaybetmiyor. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları koronavirüs ile mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

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