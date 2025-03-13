Bilim Kuşağı Atölyeleri'nin etki raporu açıklandı

Çocukların bilimsel düşünme becerilerini geliştirme ve keşfetmeye olan ilgilerini artırmak amacıyla Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Kuşağı Atölyeleri, 8-13 yaş aralığındaki çocuklara bilimsel deneyler yaparak öğrenme, fen bilimleri, mühendislik ve çevre bilinci gibi konulara interaktif bir şekilde dahil olma imkanı sunuyor.

6 Şubat deprem felaketlerinden etkilenen bölge başta olmak üzere ülke genelinde uygulanan proje ile şimdiye kadar Türkiye’nin 77 ilinde 417 bin 484 çocuğa ulaşıldı.

Çocukların bilimle tanışmasını sağlarken, aynı zamanda özgüven duygusunu da geliştiren projenin sahadaki etkisini ölçmek amacıyla Futurebright tarafından yapılan etki araştırması, Bilim Kuşağı Atölyeleri’ne katılan çocukların yüzde 91’inin yaratıcı düşünme yeteneklerinde ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

KATILIMCILARIN YÜZDE 99'UNUN BİLİME OLAN İLGİSİ ARTTI

Araştırma, projeye katılan çocukların yaratıcı düşünme becerilerinin güçlendiğini, teknoloji okuryazarlıklarının arttığını ve iletişim yetkinliklerinde belirgin bir iyileşme gözlemlendiğini ortaya koydu.

Öğrencilerin olaylara farklı açılardan bakma ve fayda odaklı düşünme yeteneklerinin geliştiği tespit edilirken, bilimsel süreçlere katılan çocukların gelecekte bilim insanı veya mühendis olma hayallerini kurmaya başladıkları görüldü.

Bilim Kuşağı Atölyeleri’nin yalnızca bilimsel bilgi kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda çocukların kendilerini keşfetmelerine, kendilerine güvenmelerine ve geleceğe umutla bakmalarına katkı sağladığını gösteren araştırma sonuçları ise şu şekilde;

•Katılımcıların %99’u bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin arttığını belirtti.

•Problem çözme becerilerinde %89 oranında gelişim gözlemlendi.

•Öğrencilerin %88’i olaylara farklı açılardan bakabildiklerini belirtti.

•Diğer öğrencilerle olan iletişimde %89 gelişim sağlandı.

•Yaratıcı düşünme yeteneklerinde %91 oranında ilerleme kaydedildi.

•İletişim becerileri %89 oranında iyileşti.

•Öğrencilerin %81’i bilim atölyelerinin diğer derslere olan ilgilerini artırdığını söyledi.

•Teknoloji anlama yeteneklerinde %96 oranında artış sağlandı.

•Mühendislik becerilerinde %93, matematik ve fen bilgisi becerilerinde %87 olumlu etki gözlemlendi.