'Bilirim' yayında 0:00 / 0:00

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Şarkının söz, müzik, mix ve mastering'i Arda Kemirgent imzası taşırken, düzenlemeler grubun kendisine ait. Kadıköy Özgürlük Park'ında; Derya Karadaş, Haki Biçici ve Son Feci Bisiklet grup elemanlarıyla çekilen klip, doğal görüntülere sahne olurken, klibin tamamı tek plan olarak kurgulandı.

Klibin yönetmenliğini Barış Fert ve Ozan Özgül birlikte üstlenirken, görüntü yönetmenliğini ise Koray Kalay yaptı. Son Feci Bisiklet'in yeni şarkıları 'Bilirim', 9 Nisan'da tüm dijital platformlarda yerini aldı.