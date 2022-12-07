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Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması

Oyuncular Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson ve Cindra Ladd, Bill Cosby hakkında yeni iddialarda bulundu. Beş kadın, Cosby tarafından taciz edildiğini veya saldırıya uğradığını ileri sürdü

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  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    Ünlü komedyen Bill Cosby, 1975 yılında bir Playboy Malikanesi'nde genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada altı ay önce jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

    The Guardian'ın haberine göre; Oyuncular Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson ve Cindra Ladd'den Cosby'e yeni suçlamalar geldi. Beş kadın, Bill Cosby'nin kariyerlerinin başlarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    Altın Küre ve Emmy ödüllü Cosby'e karşı en son davayı açan kadınlar, bir yapım şirketi olan NBCUniversal'ı da tacizin suç ortağı olarak adlandırdı.

    Dava, Cosby'nin 2018 yılında Pennsylvania'daki cinsel saldırı mahkumiyetinin bozulmasının ardından hapishaneden ayrılmasından bir yıldan fazla bir süre sonra geldi.
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    Beş kadın, 1960'ların sonlarından 1990'lara kadar sette ya da diğer eğlence alanlarında oyuncu tarafından taciz edildiğini veya saldırıya uğradığını öne sürdü.
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    10 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

    2018 yılında bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Cosby, 10 yıl hapis cezası almıştı.

    Bir yıldan daha kısa bir süre önce Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, Cosby hakkındaki mahkumiyet kararını bozarak, 3 yıl hapis yatan Cosby'yi serbest bırakmıştı.

    California'nın Santa Monica kentinde 2014 yılında açılan dava, Cosby'nin cezai kovuşturması nedeniyle yıllarca ertelenmişti.

    İfadesinde Huth, Cosby'nin "bir oyunun parçası olarak" kendisine alkol verdiğini, ardından da Playboy Malikanesi'ndeki yatak odasına götürerek, karşı çıkmasına rağmen cinsel ilişkiye zorladığını söylemişti.
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    SUÇLAMALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

    Gün geçmiyor ki bir taciz suçlaması yapılmasın... Hollywood'un en önemli isimlerinden Harvey Weinstein'ın cinsel saldırı ile suçlanmasının ardından çok sayıda ünlü isim, başına gelen taciz ve tecavüz olaylarını anlatmaya başlamıştı. Güney Koreli oyuncu O Yeong-su, şarkıcı Kris Wu, ABD'li aktör Kevin Spacey gibi isimler ile alakalı benzer iddialar da ortaya atıldı. 

    'SQUID GAME'DE YER ALIYORDU

    Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan 'Squid Game’de yer alan 78 yaşındaki oyuncu O Yeong-su, 2017 yılında bir kadına uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlanıyor. Ünlü oyuncu ise hakkında ortaya atılan iddiaları reddetti.

    Yonhap haber ajansına göre; şikayetçi kadın, ilk defa polise geçen yıl aralık ayında gitti ancak dosya nisan ayında açılmadan kapandı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; şimdi ise savcılık şikayetçi kadının isteği üzerine dosyayı tekrar açıyor.

    Oyuncuya, tutuklama talebi yöneltilmeden cinsel taciz suçlaması yöneltildi.

    Seul’daki Kültür Bakanlığı'nın, suçlamanın üzerine O’nun yer aldığı bir hükümet reklamını yayınlamayı kestiği de belirtildi.
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    13 YIL HAPİS YATACAK

    Şarkıcı Kris Wu (32) da 18 yaşındaki Çinli bir öğrenciyi ve bazıları 18 yaşın altında olan diğer kızları kendisiyle cinsel birlikteliğe teşvik etmekle suçlanmasının ardından 31 Temmuz 2021'de Pekin'de gözaltına alınmıştı.

    Öğrenci, o dönemde medyaya, Wu'nun kendisini 17 yaşındayken alkolle kandırdıktan sonra cinsel birliktelik yaşamak konusunda ikna etmeye çalıştığını söylemişti. Kris Wu, Çin'in Pekin Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak, 13 yıl hapse mahkum edildi.
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    7 YENİ SUÇLAMA DAHA

    Geçtiğimiz aylarda yargılandığı cinsel saldırı davasında suçsuz bulunan ABD'li aktör Kevin Spacey'nin, bu kez de farklı 7 cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacağı açıklandı.

    İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nden yapılan açıklamada, Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey'nin 2001 ile 2004 yılları işlediği iddia edilen cinsel saldırı suçundan yargılanacağı belirtildi.

    Suçlamalar arasında üç adet uygunsuz saldırı, üç adet cinsel saldırı ve bir kişinin rızası olmadan cinsel faaliyette bulunmasına neden olmak yer alıyor.

    Gelecek yıl haziran ayında İngiltere’de mahkemeye çıkacağı belirtilen 63 yaşındaki oyuncu, hakkında yapılan tüm suçlamaları her defasında reddetmiş ve suçsuz olduğunu söylemişti.
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    İNGİLTERE'DE DE DAVA AÇILDI

    İngiltere'de, eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 1996'da bir kadına yönelik iki "uygunsuz saldırı" suçlamasıyla dava açılmasına karar verildi.

    Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, davanın açılmasına neden olan iki "uygunsuz saldırının" 1996'da gerçekleştiğini ifade etti.

    Ainslie, Weinstein aleyhindeki cezai kovuşturmaların devam ettiğini ve eski Hollywood film yapımcısının adil yargılanma hakkına sahip olduğunu aktardı.

    Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    İKİ AYRI 'CİNSEL TACİZ' İDDİASI

    'Sex And The City'nin ve 9 Aralık'ta gösterilmeye başlanan devamı 'And Just Like That...'in yıldızlarından biri olan Chris Noth, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandı.

    Bu iki kadının ifadelerine göre; bu taciz olaylarının biri 2004, diğeri ise 2015 yılında meydana geldi.
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    "BANA UYKU HAPI VERİP, TACİZ EDİYORDU"

    Marilyn Manson'ın kendisini uzun süre taciz ettiğini ileri süren oyuncu Evan Rachel Wood, şarkıcıyla ilgili yeni iddialarda bulundu. Wood, birlikte oldukları dönemde ünlü müzisyenin kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu verdiğini ardından da taciz ettiğini öne sürdü.

    Ünlü aktris, "Bu tacizleri ben uyurken de devam ediyordu. O zamanlarda sürekli kendime 'Sadece uyu, sakın hareket etme' diye telkinde bulunuyordum" dedi.

    Evan Rachel Wood, Marilyn Manson ile birlikteliği sırasında hamile kaldığını ve sonra kürtaj yaptırdığını da anlattı.

    BENZER SUÇLAMALAR

    Ashley Walters ve Sarah McNeilly adlı modeller ile Ashley Lindsay Morgan ve adını sadece Gabriella olarak açıklayan bir başka kadın da Manson tarafından taciz edildiklerini ve fiziksel şiddet uygulandığını iddia etmişlerdi.
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    'CİNSEL İSTİSMAR' SUÇLAMASI

    'Doctor Strange' filminde canlandırdığı 'Brunette Zealot' karakteriyle tanınan Zara Phythian'ın 13 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ve eşi Victor Markle ile ilişkiye girmesi için zorladığı iddia edildi.

    Şu anda bir yetişkin olan genç kız polislere, "Bunun yanlış olduğunu biliyordum. Ama bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyordum. Ya da kimseye anlatamıyordum" diye konuştu.

    Genç kız, uğradığı tacizi anlattığı taktirde çiftin kendisine "Kimse sana inanmayacak" dendiğini de sözlerine ekledi.

    Mahkemede yer verilen bilgilere göre; 2005 yılında yaşanan olay aralıklarla 2008 yılına kadar sürdü. Olayı soruşturan savcı, tekvando eğitmeni olan Marke'nin çocuğu istismar ettiğini, eşinin de bu sürecin bir parçası olduğunu aktardı.
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    'TECAVÜZ' SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA

    1990'ların ünlü filmi 'Evde Tek Başına'nın (Home Alone) oyuncusu Devin Ratray'e 2017'de bir kadının içkisine ilaç attıktan sonra tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

    Lisa Smith, 2017'de aktörün ABD'nin New York şehrinde Manhattan bölgesindeki evinde cinsel istismara uğradığını öne sürerken, 45 yaşındaki Ratray ise suçlamaları reddetti.

    Ünlü oyuncu, daha önce de kız arkadaşına şiddet uyguladığı için tutuklanmıştı.
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    İTİRAF ETTİ

    Netflix’in belgesel serisi ‘Cheer’ın oyuncusu Jerry Harris, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarını kabul etti. Harris, 17 yaşındaki bir çocuğu para karşılığı müstehcen fotoğraflar göndermeye ikna ettiğini ve 15 yaşında bir çocukla cinsel ilişkiye girmek için Florida’ya gittiğini itiraf etti.

    Savcılık, bu iki suçu kabul etmesi karşılığında oyuncu hakkındaki beş suçlamayı düşürmeyi kabul etti. Harris, kabul ettiği suçlamalar karşısında 50 yıla kadar hapis cezası alabilir.
  • Bill Cosby'e beş kadından yeni taciz suçlaması - Magazin haberleri

    4 YIL SONRA KABUL ETTİ

    ABD’li oyuncu James Franco'nun, oyunculuk okulundaki öğrencileri taciz ettiği ileri sürülmüştü. Franco, hakkındaki iddiaların üzerinden geçen 4 yılın ardından taciz iddialarını kabul etti.

    James Franco, öğrencileri ile birlikte olduğunu ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

    O dönem aklının başında olmadığını öne süren 43 yaşındaki aktör, eğitim verdiği okulu kadınlarla tanışmak ve cinsel istismarda bulunmak için açmadığını dile getirdi.

    Bir süre sessiz kalması gerektiğini aktaran Franco, "Bana kızgın insanlar vardı. Onları dinlemem gerekiyordu" şeklinde konuştu.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Instagram

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