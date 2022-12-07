SUÇLAMALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Gün geçmiyor ki bir taciz suçlaması yapılmasın... Hollywood'un en önemli isimlerinden Harvey Weinstein'ın cinsel saldırı ile suçlanmasının ardından çok sayıda ünlü isim, başına gelen taciz ve tecavüz olaylarını anlatmaya başlamıştı. Güney Koreli oyuncu O Yeong-su, şarkıcı Kris Wu, ABD'li aktör Kevin Spacey gibi isimler ile alakalı benzer iddialar da ortaya atıldı.

'SQUID GAME'DE YER ALIYORDU

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan 'Squid Game’de yer alan 78 yaşındaki oyuncu O Yeong-su, 2017 yılında bir kadına uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlanıyor. Ünlü oyuncu ise hakkında ortaya atılan iddiaları reddetti.

Yonhap haber ajansına göre; şikayetçi kadın, ilk defa polise geçen yıl aralık ayında gitti ancak dosya nisan ayında açılmadan kapandı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; şimdi ise savcılık şikayetçi kadının isteği üzerine dosyayı tekrar açıyor.

Oyuncuya, tutuklama talebi yöneltilmeden cinsel taciz suçlaması yöneltildi.

Seul’daki Kültür Bakanlığı'nın, suçlamanın üzerine O’nun yer aldığı bir hükümet reklamını yayınlamayı kestiği de belirtildi.