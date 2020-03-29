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Microsoft'un kurucusu Bill Gates geçtiğimiz günlerde CNN'e verdiği bir röportajda, ABD'nin koronavirüse karşı hızlı bir şekilde önlem almadığını söyledi. Gates, sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu bu yapılmadığı sürece vaka sayısının hızla artacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, salgının 12 Nisan'a (Paskalya Bayramı) etkisini azaltacağını ve halkın işlerine geri döneceğini düşündüğünü belirtmişti. Bill Gates bu konu hakkında herhangi bir siyasinin ismini geçirmeden, "Bence bu gerçekçi değil, vaka sayısı yükselmeye devam ediyor" dedi.

Eyaletlerin koronavirüse karşı farklı önlemler almasının etkili olmayacağını belirten Gates, "Çok büyük ekonomik sıkıntılara yol açsa da kısa süreliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li siyasetçilere seslenen Gates, "Ülkeyi ve ekonomiyi kapatmanın ciddi bir bedeli olduğunu biliyorum. Bunu yaptığımızda ekonomik problemler taşıyoruz, bu yüzden bu süreyi olabildiğince kısa tutmalıyız. Eyalet eyalet farklı yöntemler uygulanması işe yaramayacak. Vakalar ciddi bir şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmayan her yerde büyümeye devam edecek" yorumunda bulundu.

"SAVAŞA HAZIRLANMAK İÇİN ÇOK PARA HARCIYORUZ"

Gates, daha önce 2015 yılında gerçekleştirdiği bir TED konuşmasının da altını çizdi. 2015 yılında yaptığı konuşmada, şu an yaşadığımız gibi büyük bir salgının gelebileceğinden bahseden Microsoft'un kurucusu, bu tarz salgınlara karşı yatırım yapılması gerektiğini belirtmişti.

Bill Gates konuşmasında, "Savaşa hazırlanmak için çok para harcıyoruz, ama bir salgına karşı bu kadar hazırlık yapmıyoruz. Hızlı tanı koyup, aşı üretebilecek sistemlere yatırım yapılması gerekiyor" görülüyor. Gates kendinin bu yönde yatırımları olsa da, çağrısının neredeyse hiç karşılık bulmadığını ifade etti.

Öte yandan açıklanan son verilere göre, ABD'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 191'e yükselirken, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 124 bini geçti.