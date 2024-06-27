Bill Gates ve Beatles grubu üyesi Paul McCartney dünür oluyor
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kızı ile Beatles grubu üyesi Paul McCartney'in torunu aşklarını ilan etti
Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Beatles grubu üyesi Paul McCartney dünür oluyor. Bill Gates'in kızı Phoebe Gates ile Paul McCartney'in oğlu Arthur Donald, ilişkilerini ilan etti.
Çift yaklaşık bir yıldır birlikte ve Phoebe Gates ilk olarak Ekim 2023'te Paris'te birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığında aşk dedikodularını ateşlemişti. Şimdi , Arthur Donald'ın erkek arkadaşı olduğunu doğruladı.
21 yaşındaki Phoebe Gates, Stanford Üniversitesi'nden yeni mezun oldu. Mezuniyet fotoğraflarını Nylon dergisiyle paylaşan Gates, 25 yaşındaki Arthur Donald'ın, mezuniyet töreninden sonra onu sırtına bindirdiği fotoğrafın altına "Erkek arkadaşım Arthur, törenden sonra beni bırakıyor" diye yazdı.