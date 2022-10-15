HAMDİ ALKAN DUYURMUŞTU!

Ihlamurlar Altında, Acayip Hikayeler ve Eyvah Babam gibi pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Üzücü haber oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın Instagram paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

Kalkavan ile birlikte objektif karşısına geçen Alkan, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum... Daima yanındayım." sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.