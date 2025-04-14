BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri 2025: BİLSEM kayıtları ne zaman?

BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri MEB tarafından duyuruldu. Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacağı açıklandı.